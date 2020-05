Assassin’s Creed Valhalla: sarà possibile visitare Stonehenge? Ecco la risposta di Ubisoft

Dopo due anni di attesa, settimana scorsa abbiamo assistito al ritorno di una delle saghe più popolari di Ubisoft con l’annuncio ufficiale di Assassin’s Creed Valhalla. Sebbene non abbiamo ancora avuto la possibilità di vedere del gameplay, siamo riusciti a scoprire quale sarà l’epoca in cui verrà ambientato questo nuovo episodio prinpale del brand; ossia l’epoca vichinga.

Aspettando il reveal del gameplay di Assassin’s Creed Valhalla, che verrà trasmesso durante il prossimo Inside Xbox di giovedì 7 maggio, in rete si comincia a parlare di ciò che attenderà i giocatori all’interno della nuova produzione Ubisoft. Ashraf Ismail, il direttore creativo del gioco, ha strizzato l’occhio riguardo alla possibilità di visitare uno dei luoghi più ambiti d’Inghilterra; Stonhenge.

Il direttore creativo di Assassin’s Creed Valhalla si è espresso a tal proposito rispondendo su Twitter ad un utente che chiedeva se ci sarebbe stata tale possibilità all’interno del gioco. Ismail non si è sblianciato nettamente, preferendo rispondere all’utente con una GIF decisamente affermativa. Essendo ambientato nel Regno Unito, Stonhenge è sicuramente uno dei luoghi più interessanti e misteriosi da poter visitare, e a quanto pare potremmo farlo anche nel prossimo Assassin’s Creed.

Vi ricordiamo che al momento mancano ancora diverse informazioni all’appello, ed è probabile che questi dettagli verranno svelati proprio questo giovedì 7 maggio nel prossimo Inside Xbox che prenderà il via alle ore 17:00, orario italiano. Cosa ne pensate della possibilità di visitare un luogo tanto affascinante come Stonehenge in Assassin’s Creed Valhalla? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.