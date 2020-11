Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft ammette: c’è una descrizione offensiva

Nella giornata di ieri Assassin’s Creed Valhalla è stato rilasciato accolto calorosamente dalla critica internazionale. L’ultima fatica di Ubisoft risulta essere un titolo validissimo che aggiungerà tasselli alla Lore del franchise. Il gioco segue la storia di Eivor, vichingo/a, che si reca nelle terre d’Inghilterra ambientato nel IX secolo D.C. La scelta del sesso del nostro alter ego sarà fondamentale, come capita ormai da tempo con il brand, ed è per questo che proprio ieri abbiamo dedicato uno spazio a questo, definendo l’opzione migliore per intraprendere l’avventura.

Purtroppo il lancio di Assassin’s Creed Valhalla non è stato roseo, proprio in queste ore è stato criticato aspramente per una descrizione discriminatoria nei confronti di persone diversamente abili. Sembra una storia totalmente assurda, ma in questi anni critiche di questo tipo succedono molto spesso, ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Thank you so much for pointing this out – we apologize for unintentionally reinforcing ableism through this language. We will remove this language in an upcoming update. — Assassin's Creed (@assassinscreed) November 9, 2020

“Orribilmente ustionata in un incidente d’infanzia, Eorforwine è terrorizzata che qualcuno veda il suo viso sfigurato. Scatena la sua furia con esplosioni di violenza“. L’utente Courtney Craven ha riportato questa descrizione su Twitter. Mentre alcuni hanno dichiarato che, trattandosi di un gioco non avesse qualche tipo di problema, altri hanno valutato la cosa come discriminatoria accusando la stessa Ubisoft di utilizzare “differenze fisiche” per creare volutamente un personaggio cattivo. L’azienda francese per mettersi ai ripari evitando una rivolta da parte di questi utenti ha voluto chiedere scusa e dichiarare che in futuro ci sarà un aggiornamento per sistemare il tutto. Vogliamo ricordare comunque che si tratta pur sempre di un gioco. Sembra assurdo, ma alle volte bisogna specificarlo.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando ad Assassin’s Creed Valhalla? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo.