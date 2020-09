Assassin’s Creed Valhalla: su Xbox Series X girerà a 4K e 60 FPS

Insieme a tutta una serie di nuovi dettagli e informazioni su Xbox Series X|S, questo pomeriggio Ubisoft ci ha aggiornati su alcune caratteristiche dei propri prossimi titoli in uscita sula next gen targata Microsoft. Dopo aver svelata la data di lancio di Watch Dogs Legion e Assassin’s Creed Valhalla su Xbox Series X|S, è stato anche dichiarato che quest’ultimo riuscirà a girare a 4K e 60FPS su una delle due nuove console Microsoft..

Come è possibile leggere all’interno dell’annuncio fatto questo pomeriggio dalla compagnia francese: “Su Xbox Series X|S, Assassin’s Creed Valhalla sfrutterà appieno le migliore grafiche, dando ai giocatori l’opportunità di vivere il mondo aperto della Norvegia e Inghilterra fino all’ultimo dettaglio. Su Xbox Series X inoltre, Assassin’s Creed Valhalla girerà a 60 FPS raggiungendo la risoluzione 4K”

Come già confermato da Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla insieme a tutte le altre prossime produzioni della compagnia, i giocatori lo potranno acquistare già sulle console di attuale generazione per poi ritrovarsi la propria copia di gioco anche sulle piattaforme di prossima generazione nel momento in cui usciranno sul mercato. Questo passaggio non richiederà al giocatore di dovere riacquistare il titolo una seconda volta, potendo godere fin da subito di tutte le migliore tecniche.

Vi ricordiamo che il lancio di Assassin’s Creed Valhalla è stato anticipato, ora il prossimo capitolo della celebre saga Ubisoft arriverà sugli scaffali dei negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 10 novembre, in concomitanza con il lancio di Xbox Series X|S. Cosa ne pensate delle ultime conferme fatta da Ubisoft per le versioni next gen di Assassin’s Creed Valhalla? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione dedicata ai commenti.