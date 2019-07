Astral Chain: tante nuove info sul gameplay del titolo

Takahisa Taura, il game director di Astral Chain, ha svelato in un'intervista molti dettagli sull'attesissimo titolo di Platinum Games.

Uno dei titoli più attesi di questa calda e lunga estate è, almeno per i molti possessori di Nintendo Switch, Astral Chain. L’ultimo lavoro della celeberrima software house Platinum Games ha infatti finora colpito gran parte della community e della stampa specializzata, grazie ad un gameplay sulla carta veramente dinamico e divertente.

A poco più di un mese dalla data di lancio del titolo a intervenire sulle caratteristiche del gioco è stato nientepopodimeno che Takahisa Taura, il game director di Astral Chain. In una lunga intervista Taura ha infatti parlato in particolare di gameplay, combat system e dei tanto misteriosi Legion.

Il gameplay, secondo il game director, sarà particolarmente innovativo. Ci troveremo infatti a controllare contemporaneamente due personaggi. I cinque diversi Legion presenti nel titolo sono difatti entità separate rispetto al protagonista e mentre loro combatteranno il nostro personaggio potrà intraprendere altre operazioni. Per meglio venire incontro ai giocatori sono quindi state introdotte diverse difficoltà all’interno di Astral Chain, in modo tale di far godere pienamente il titolo sia agli amanti degli action games sia a chi invece è semplicemente interessato alla trama e al mondo di gioco.

Astral Chain non sarà però un titolo esclusivamente action e includerà anche delle sequenze di investigazione, dove dovremo giungere in un punto e scoprire quello che è successo parlando con le persone presenti nell’area. Saranno inoltre presenti anche altre tipologie da azioni da compiere, in modo tale da rendere il mondo di gioco ancora più ricco.

Che ne pensate di questa notizia, le dichiarazioni del dirigente di Platinum Games vi hanno convinti ulteriormente sulla bontà dell’attesissimo Astral Chain? Acquisterete subito il titolo o aspetterete prima qualche calo di prezzo? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti!