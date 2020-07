Atari VCS ha finalmente una data di uscita, ecco quale

Annunciata anni fa completamente a sorpresa, la nuova console Atari VCS sta per essere ufficialmente rilasciata sul mercato. È un ritorno importante quello di Atari che, negli anni ’70 ebbe un successo commerciale proprio grazie all’Atari 2600, una dell console più riconoscibili e iconiche di tutta la storia del videogioco. L’annuncio della data di lancio è arrivato come un fulmine a ciel sereno con la console che potrà arrivare nelle case degli appassionati entro la fine dell’anno.

Più precisamente l’Atari VCS verrà spedito a tutti coloro che l’hanno prenotata sul sito, a partire dal prossimo 27 novembre. Se siete interessati a portarvi a casa la nuova console Atari siete ancora in tempo, sul sito ufficiale la piattaforma da gioco è acquistabile al prezzo di circa 400 Dollari. Per chiunque abbia partecipato alla campagna Indie Gogo fatta da Atari qualche tempo fa invece, la console verrà spedita un mese prima.

A differenza delle rivisitazioni in formato mini di NES, SNES e PlayStation, l’Atari VCS non si limiterà a riproporre i grandi classici di una console d’epoca, ma sarà capace anche di far girare delle vere e proprie rimasterizzazioni dei grandi classici quali: Missle Commander, Space Invaders, Pitfall, Adventures e moltissimi altri. Ciò è possibile grazie ad un hardware che tra i componenti presenta un processore AMD Ryzen con chip grafico intergrato.

Vi ricordiamo che, se siete interessati a fare vostra questa nuova console targata Atari siete ancora in tempo per acquistane una passando per il sito ufficiale. Cosa ne pensate dell’uscita dell’Atari VCS? Siete interessati ad acquistare la console che segnerà a tutti gli effetti il ritorno di Atari? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.