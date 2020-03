Atomic Heart, un teaser del gameplay in 4K per l’Half-Life ambientato in un’URSS distopica

Il team di sviluppo di Atomic Heart ha rilasciato il video in 4K del gameplay teaser del suo nuovo titolo, un’avventura con visuale in prima persona in stile immersive sim, ovvero macrogenere a cui appartiene anche le serie Half-Life. Il gioco sviluppato da Mundfish verrà rilasciato nei prossimi mesi su PlayStation 4, Xbox One e PC e promette di portare i giocatori in una versione distopica dell’Unione Sovietica.

Il progetto è sicuramente originale e interessante, considerato anche che il genere immersive sim è ormai poco rappresentato. In ogni caso quest’ultimo teaser di Atomic Heart solleva comunque un forte senso di déjà-vu richiamando da vicino, oltre alla già citata serie Valve, anche giochi come Singularity, BioShock e Fallout. Insomma, a giudicare dal filmato, un titolo per certi versi derivativo ma, a patto di non aspettarsi qualcosa di assolutamente originale, questo non significa sia necessariamente un punto a sfavore.

Nella descrizione contenuta all’interno del sito ufficiale, Atomic Heart viene definito come un action RPG con alcuni elementi di tipo FPS ambientato in una versione alternativa dell’USSR in cui «la rivoluzione tecnologica voluta dal Comunismo è appena avvenuta: robot, internet, ologrammi e altri elementi futuristici rendono la vita dei cittadini sovietici migliore».

Il protagonista sarà un agente del KGB che dovrà infiltrarsi all’interno della base di ricerca The Facility 3826 per capire perché sono stati interrotti tutti i contatti e cosa sia effettivamente accaduto. Lo sviluppo di Atomic Hearts è stato quantomeno controverso. Nel gennaio dello scorso anno alcune fonti anonime interne a Mundfish avevano parlato di licenziamenti in massa e scarse capacità gestionali delle figure di vertice dello studio tanto che il gioco nell’agosto del 2018 avrebbe avuto anche un reboot e il gameplay avrebbe subito dei tagli e delle modifiche (in negativo) non indifferenti.