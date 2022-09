Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e i conseguenti rallentamenti allo sviluppo, torniamo finalmente ad avere notizie su Atomic Heart. Il titolo, infatti, sviluppato dal team russo di Mundfish, ha subito alcuni rallentamenti quando gli sviluppatori hanno dovuto abbandonare il paese per alcune settimane. Tuttavia, sembra che finalmente il titolo abbia una possibile finestra di uscita e un publisher.

Atomic Heart è un FPS dai ritmi frenetici e dall’aspetto visivo piuttosto eccentrico. Il titolo è ambientato nell’Unione Sovietica di un futuro alternativo e sarà popolato da personaggi piuttosto strani. Inoltre, in aggiunta agli elementi da first person shooter, il titolo avrà anche degli aspetti tipici dei giochi di ruolo. Tutti questi elementi promettenti hanno, alla fine, attratto un publisher che ha settato una data di rilascio orientativa. La collaborazione è stata annunciata direttamente in un post sul blog ufficiale del distributore.

L’editore che aiuterà Mundfish nella distribuzione di Atomic Heart è Focus Entertainment. Si tratta di uno studio piuttosto noto per il lavoro con titoli come A Plague Tale: Requiem. Il publisher, appunto, si occuperà di pubblicare le edizioni per PlayStation 4 e PlayStation 5 di questo nuovo FPS russo. Tuttavia, in contemporanea a questo annuncio, arriva anche la notizia della finestra di lancio. Quest’ultima, infatti, è ancora circondata da qualche incertezza. Il team, infatti, ha affermato di voler dedicare tutti i suoi sforzi al perfezionamento del suo titolo in modo che arrivi sul mercato nella miglior versione possibile. Per questo motivo, non vedremo la sua uscita prima di questo inverno.

Da Focus Entertainment, infine, fanno sapere di essere largamente soddisfatti di questa collaborazione con Mundfish. Il team, infatti, nella realizzazione del loro primo titolo ha inserito una mentalità tipicamente da tripla A che il publisher ha ampiamente apprezzato. Stando a queste parole, dunque, sembra piuttosto lecito aspettarsi che Atom Heart esca non prima del 2023. Sembra infatti poco realistico immaginarne la distribuzione all’inizio di questo inverno.