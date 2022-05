Atomic Heart, il first person shooter con elementi da gioco di ruolo e ambientato nella Unione Sovietica in un futuro alternativo, è stato nuovamente messo in lavorazione. La notizia arriva dal podcast ACG, che ha svelato alcuni dettagli su Mundfish, lo sviluppatore dietro il gioco e la sua situazione attuale a livello lavorativo.

Come svelato da ACG, Mundfish ha ripreso lo sviluppo dopo alcune settimane di interruzione. Interruzione dovuta però alla guerra in Ucraina, che ha costretto il team di sviluppo, che si trovava a Mosca, a dover lasciare il paese. Non sappiamo quali problemi avesse riscontrato Mundfish in Russia, ma è molto probabile che riguardino le sanzioni imposte dall’Occidente, che in alcuni casi impediscono il corretto rifornimento di materiali e non consento neanche di ricevere o erogare pagamenti a causa del blocco del circuito SWIFT, che regola i bonifici bancari.

Al di là del trasferimento di Mundfish, Atomic Heart resta comunque privo di una qualsiasi data di uscita. Gli sviluppatori hanno di recente pubblicato una nuova immagine, con alcuni numeri in merito allo sviluppo. Il gioco è in lavorazione oramai dal lontano 2017, ha richiesto ben 120 sviluppatori e il team, fino a oggi, ci ha lavorato per oltre 630.000 ore. Numeri di un certo rilievo, ma considerato il progetto (decisamente ambizioso) e le poche disponibilità in termini di dipendenti ci fanno pensare che il titolo possa essere ancora molto lontano dalla sua uscita definitiva.

Mundfish released a new Atomic Heart pic It's been in development since 2017, the team of 120 devs has put in over 630,000 hours. pic.twitter.com/lxwbYFdpGA — Idle Sloth (@IdleSloth84) May 25, 2022

Atomic Heart verrà lanciato prossimamente. Il gioco è previsto su PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 5 e PlayStation 4 ma non è l’unico gioco che rischia di essere rinviato ulteriormente. Con molta probabilità, anche STALKER 2 non riuscirà a debuttare entro il 2022, sempre a causa della guerra in Ucraina. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.