Avatar Frontiers of Pandora: analisi prestazioni e configurazioni PC consigliate

Nell'analisi tecnica di oggi analizziamo Avatar: Frontiers of Pandora (qui trovate la nostra recensione). L’obiettivo è sempre quello di darvi delle indicazioni sul tipo di hardware di cui avete bisogno per giocarlo a differenti livelli qualitativi e risoluzione.

Come sempre L’ho testato con differenti PC, che corrispondono a differenti fasce di prezzo, ma anche con varie schede grafiche. Per vostro riferimento, qui sotto vi lascio le indicazioni delle configurazioni usate, con le varianti di scheda grafica usata per la maggior parte dei test. Vediamo quindi come si comporta questo gioco e che tipo di PC avrete bisogno per giocarlo, o al contrario a cosa potete puntare in termini di risoluzione e qualità con la vostra configurazione attuale.

Le configurazioni usate

Per effettuare le nostre prove ho usato tre configurazioni create in collaborazione con ASUS: una che potesse rappresentare la fascia bassa, indicativamente tra gli 800 e i 900 euro, una di fascia media dal costo di circa 1500 euro e una di fascia alta, con un prezzo di circa 2500 euro.

Vi ricordo che ASUS è sponsor tecnico di questi articoli e ha fornito i componenti: qui sotto vi lascio le configurazioni complete dei PC. Facendo la somma dei componenti noterete che il totale potrebbe essere più alto della cifra che vi abbiamo indicato poco sopra. Tenete presente però che è possibile assemblare PC con le stesse prestazioni stando nel budget indicato scegliendo altri componenti, più "basilari", che hanno un costo più basso, ma offrono le stesse performance.

L'importante è che CPU e scheda video rimangano quelle indicate: dal momento che sono questi due elementi a definire la maggior parte delle prestazioni, cambiarli significherà cambiare le prestazioni del PC. Se avete un PC con hardware diverso, potete capire se Alan Wake 2 girerà oppure no confrontando le performance del vostro sistema con quelle delle configurazioni che ho usato.

Impostazioni grafiche disponibili

Avatar implementa di base DLSS e FSR, quest’ultimo nella versione più aggiornata che permette di attivare anche il frame generation. In questo gioco quindi l'implementazione è leggermente a favore di AMD, dato che manca DLSS 3.

Anche il ray tracing è attivo di default e non c’è molto controllo sul come deve agire, ma non mancano le impostazioni dei vari livelli qualitativi e il controllo su differenti caratteristiche.

Analisi prestazioni DLSS vs. FSR vs. TAA

Iniziamo da un’analisi mettendo a confronto le differenze di prestazioni tra l’uso di DLSS, FSR e TAA. In questo grafico potete vedere tutti i risultati con differenti approcci qualitativi, cioè i vari profili, da quello bilanciato ai profili qualità ai profili prestazioni.









I risultati sono praticamente allineati, in realtà è il TAA a spuntarla in questa prova. È curioso notare che anche questa opzione può essere gestita su più profili di qualità, cosa che non accade così spesso.

Sembra che l'implementazione di DLSS, FSR e TAA sia stata abbastanza agnostica da parte degli sviluppatori, dato che non ci sono differenze sostanziali. Nei grafici mancano i risultati con FSR e frame generation, il motivo è semplice: quando lo si abilita, il programma che uso per registrare le performance va in conflitto e il benchmark integrato nel gioco ha dei problemi, dando risultati errati. Si può dire che abilitandolo le prestazioni migliorino, ma non posso dire di quanto, almeno per il momento.

Differenza di qualità tra TAA vs. DLSS vs. FSR

E dato che i risultati prestazionali sono pressoché tutti identici, vediamo quali tra questi algoritmi è in grado di offrire la migliore qualità dell’immagine. Difficile, veramente difficile dire quanto siano differenti, e soprattutto quale sia meglio. TAA e FSR sono più simili nella resa dei dettagli e dei colori, con immagini un po’ più contrastate, mentre DLSS è più morbido nei colori, ma in alcuni casi leggermente più preciso.

Come potete vedere, ogni volta che mi sono soffermato su quelli che mi sembravano dettagli differenti, in realtà si sono rivelati molto molto simili e che si vedono, in ogni caso, solo con fermi immagine. Devo dire che anche dal punto di vista della qualità delle immagini, l’implementazione delle tre tecniche è stata pressoché identica con risultati molto simili.

Analisi prestazioni a differenti livelli di qualità

Vediamo ora come cambiano percentualmente le prestazioni cambiando i differenti preset di qualità. Vedete qui i risultati, ottenuti con risoluzione 4K e vari livelli.

sorprendentemente le differenze sono molto alte, qualcosa che non capita solitamente. di norma infatti tra i livelli più alti e più bassi c'è una differenza sostanziale, ma qui vediamo come il divario scala quasi linearmente tra i vari profili, portando a ottenere potenzialmente un incremento del 50% delle prestazioni tra il livello Ultra e il livello più basso.

Confronto qualità a differenti preset

Viste le importanti differenze in termini di prestazioni, è naturale pensare che ci saranno grandi differenze anche in termini di qualità dell'immagine tra i diversi preset. In realtà non è così, come potete vedere qui sotto la qualità è molto simile alle diverse impostazioni.

Certo in alcuni punti le immagini, con il diminuire della qualità, sono peggiori, ci sono meno dettagli, meno poligoni, le texture sono un po’ più scarne, ma il risultato generale è sempre convincente, anche a dettagli bassi, il che è abbastanza anomalo.

C'è da dire però che queste immagini sono tratte dal benchmark e dicono solo una parte della verità: con il gameplay classico ho notato in alcuni frangenti maggiori differenze, ma in ogni caso è interessante vedere come con il diminuire degli effetti e della qualità delle ombre e delle luci, il risultato generale rimane sempre molto fruibile.

Quanta VRAM usa Avatar Frontiers of Pandora?

Per quanto riguarda la gestione della memoria, il motore grafico la gestisce in maniera intelligente, cioè tende ad andare sempre a saturare quella disponibile; alcuni giochi hanno regole ben precise su quello che deve stare nella memoria grafica e quello che deve andare a prendere da un’altra parte, cioè dalla memoria RAM.

Avatar riempie la memoria video disponibile sempre e comunque, lasciando in secondo piano l’uso della RAM, come dovrebbe essere. Questo mi porta in una situazione in cui non posso definire in maniera chiara quanta memoria video è realmente necessaria, tuttavia, vi posso dire che con schede da 8 GB si vede un’occupazione della memoria RAM superiore ai 16 GB, mentre con schede con più di 8 GB, la memoria RAM non eccede i 16 GB (sistema operativo compreso).

Il consiglio sulla quantità di memoria RAM necessaria rimane 16 GB, anche se in alcune situazioni sarà possiible perdere un po’ di prestazioni, soprattutto se starete usando schede grafiche più vecchie, con GPU abbastanza potenti da gestire risoluzioni superiori, ma con quantitativo di memoria limitata a 8 GB.

Prestazioni PC di fascia alta

Veniamo ai test con i vari PC. Qui vedete i risultati ottenuti con la configurazione di fascia alta. Con una configurazione di questo tipo potete giocare senza problemi ad Avatar a risoluzione 4K e dettagli alti. Starete sempre sopra i 60 FPS anche con i profili Qualità di FSR e DLSS.

Considerando la differenza tra i preset qualitativi avrete anche un buon margine di guadagno prestazionale senza intaccare la qualità visiva percepita. Ma in realtà non servirà, perché Avatar è un gioco che non richiede di andare oltre i 60 FPS, ma vorrete magari farlo se avete un monitor a refresh rate superiore. Ho aggiunto i test in QHD e FHD per completezza e per darvi un'idea delle prestazioni che potete ottenere se non avete un monitor 4K.

Prestazioni PC di fascia media

Mettendo alla prova la configurazione di fascia media vediamo come sia l’ideale per il QHD, ma in realtà va bene anche per il 4K a dettagli ultra.

Il motivo è che prima di tutto, Avatar si gioca anche tra i 30 e i 60 FPS, in secondo luogo basta ridurre di un livello il preset qualitativo, senza praticamente intaccare la qualità percepita dell'immagine, per raggiungere valori intorno ai 60 FPS in 4K. Anche qui vedete per completezza i test in QHD e FHD.

Prestazioni PC di fascia bassa

Per quanto riguarda il PC entry level la differenza è invece sostanziale e risulta idoneo unicamente per il gioco in Full HD. O meglio, il QHD sarebbe anche approcciabile ma la soglia del 99esimo percentile e molto vicino ai 30 FPS, quindi ci saranno in alcuni casi rallentamenti percepibili. Proprio per questo motivo, ho voluto fare test aggiuntivi su questa configurazione, per farvi vedere come incidono veramente molto i preset qualitativi.

Qui vedete come abbassare i dettagli porti a rendere il full HD molto più fluido, anche scendendo di un solo step, e questo permette quindi addirittura di gestire il QHD senza problemi.

Consigli per giocare ad Avatar

Cerchiamo di prendere tutto quello che abbiamo imparato e, come al solito, ecco una serie di consigli se volete giocare ad Avatar come si deve.

Avatar non è un gioco che si può definire molto pesante. Un PC di fascia media permette di giocare anche risoluzione 4K, uno di fascia bassa a risoluzione QHD, ma ciò solo grazie al fatto che i preset qualitativi, in questo gioco, offrono un grande incremento prestazionale. FSR e DLSS sono stati implementati bene e in maniera paritaria, non ci sono grandi differenze di prestazioni e nemmeno di qualità.

Nonostante le differenze di prestazioni tra i preset qualitativi, la differenza della qualità percepita non è enorme, quindi scendere di preset qualitativo per l’incremento di prestazioni non è un peccato. Per quanto concerne la memoria, servono 16 GB di memoria RAM quindi Avatar è perfettamente godibile anche su sistemi non super performanti e, di conseguenza, anche su sistemi e schede grafiche che ormai hanno qualche anno.