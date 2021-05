AvatarVR: a Milano nasce una nuova e rivoluzionaria sala VR

Da quando la realtà virtuale ha messo piede nell’industria videoludica, gli appassionati di tutto il mondo subiscono costantemente il fascino di questo nuovo modo di giocare. Oltre ai molteplici visori disponibili per PC e console PlayStation, sempre più spesso nascono delle vere e proprie sale VR adibite a far provare nuove ed entusiasmanti esperienze ai fan. Tra queste c’è anche una nuova proposta targata AvatarVR che promette di regalare agli appassionati un tipo di esperienza a dir poco indimenticabile.

Grazie all’apertura di una nuova sala, AvatarVR offre soluzioni all’avanguardia per la prima volta in Italia come la full body tracking experience e gli effetti 4D, per vivere un’esperienza di gioco in realtà virtuale inedita e innovativa. Questa nuova sala di virtual reality da 200 mq si trova a Vimodrone (MI), dove i singoli giocatori o gruppi fino a 10 persone possono sfidarsi in tutta una serie di esperienza fantasy e sparatutto, il tutto in totale sicurezza attraverso strette misure di sanificazione.

Grazie al full body tracking, i giocatori potranno sperimentare una totale immersione nell’azione attraverso il tracciamento dei movimenti del corpo e la loro esatta riproduzione nella realtà virtuale. Tutto questo avviene grazie all’uso di sensori che sono attaccati ai piedi e alle mani dell’utente. La testa, la schiena, le mani e i piedi dei giocatori vengono, così, monitorati in tempo reale con una precisione inferiore al millimetro, consentendo movimenti di gioco realistici e interazioni avanzate tra i giocatori.

L’accesso alla sala AvatarVR avviene solo su prenotazione, in modo da poter preparare adeguatamente gli spazi, l’attrezzatura e permettere ai team di giocatori di sostare senza incontrarsi con quelli del turno successivo. Se questo genere di esperienza vi ha incuriosito e siete tentati di provare uno dei tanti giochi presenti nella sala VR milanese, potete già prenotare la vostra partita sul sito ufficiale, vi basterà cliccare a questo indirizzo.