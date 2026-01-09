La saga di Avowed si prepara a superare le barriere dell'esclusività Microsoft con un passaggio che segna una svolta importante per la strategia multipiattaforma del colosso di Redmond. Il gioco di ruolo d'azione sviluppato da Obsidian Entertainment, già disponibile su PC e Xbox Series X e S, sta per compiere il grande salto verso l'ecosistema PlayStation, portando con sé un carico significativo di contenuti aggiuntivi che arricchiranno l'esperienza di gioco.

L'annuncio è arrivato durante il New Game+ Showcase 2026, evento che ha rivelato come la versione per PS5 vedrà la luce il 17 febbraio 2026. Una data tutt'altro che casuale, poiché coincide perfettamente con il rilascio dell'aggiornamento dell'anniversario del titolo, un pacchetto corposo di novità che trasformerà in modo sostanziale l'esperienza ludica originale.

Chi acquisterà il gioco sulla console Sony partirà quindi con un vantaggio non indifferente rispetto ai primi giocatori su piattaforme Microsoft. La versione PlayStation 5 includerà infatti fin dal primo giorno tutti i contenuti precedentemente annunciati da Obsidian Entertainment, evitando ai nuovi utenti l'attesa per gli aggiornamenti progressivi che hanno caratterizzato il lancio originale.

Tra le aggiunte più attese spicca la modalità Nuovo Gioco+, una feature particolarmente apprezzata dagli appassionati di giochi di ruolo. Questa opzione permetterà ai videogiocatori di ricominciare l'avventura dall'inizio conservando però tutti i progressi, le abilità e l'equipaggiamento accumulati durante la prima partita, affrontando al contempo nemici e sfide calibrati su un livello di difficoltà superiore.

Il calendario degli aggiornamenti era stato presentato da Obsidian già nei primi giorni di dicembre 2025, delineando una roadmap ambiziosa per l'evoluzione del titolo. Questa pianificazione permette ora agli sviluppatori di offrire ai giocatori PlayStation un'esperienza completa e rifinita sin dal momento del lancio sulla nuova piattaforma.

Dal punto di vista narrativo, Avowed immerge i giocatori nelle cosiddette Terre Viventi, un mondo fantastico devastato da una piaga misteriosa che minaccia di annientare ogni forma di vita. Il protagonista riceve l'incarico cruciale di investigare sulle origini di questa calamità e di trovare un modo per fermarla, intraprendendo un viaggio che lo porterà ad affrontare creature pericolose e a scoprire segreti dimenticati.

Questa decisione di portare il titolo su PlayStation rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di apertura che Microsoft sta perseguendo negli ultimi tempi, ampliando progressivamente la disponibilità dei propri giochi esclusivi anche su piattaforme concorrenti. Una mossa che punta evidentemente a massimizzare il pubblico potenziale e i ricavi, pur mantenendo inizialmente un periodo di esclusività temporanea sull'ecosistema Xbox.