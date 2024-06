Avowed torna a mostrarsi ma continua a fare il prezioso su un importante aspetto

Obsidian Entertainment ha svelato un nuovo trailer di gameplay per Avowed, il loro RPG in prima persona di stampo fantasy medievale, durante lo showcase di Xbox Games di Microsoft. Tuttavia, nonostante l'entusiasmo dei fan, il trailer non ha fornito alcuna data di uscita definitiva per il gioco.

L'annuncio iniziale di Avowed risale al 2020, ma è stato solo nel 2023 che Obsidian ha finalmente mostrato elementi di gameplay, generando grandi aspettative tra gli appassionati. Avowed, che promette di essere un RPG coinvolgente, segnerà il ritorno del developer al genere dopo il successo di The Outer Worlds nel 2019.

Il trailer di gameplay presentato durante lo showcase di Xbox Games ha offerto uno sguardo più approfondito all'azione che i giocatori potranno aspettarsi in Avowed, suscitando l'interesse di molti.

Tuttavia, la mancanza di una data di uscita definitiva ha lasciato molti fan delusi, poiché non possono ancora pianificare con certezza quando potranno immergersi nell'avventura.

Con l'annuncio dell'uscita prevista per l'autunno di quest'anno, molti speravano di ricevere maggiori dettagli durante lo showcase di Xbox Games. Tuttavia, il team di Obsidian Entertainment ha mantenuto il riserbo sulla data di uscita, suggerendo che potrebbe essere necessario un po' più di tempo prima che il gioco sia pronto.

Nonostante l'attesa prolungata, i fan rimangono ottimisti riguardo alla qualità del gioco, considerando il pedigree di Obsidian nel campo degli RPG. Nel frattempo, i giocatori possono continuare a discutere e condividere le proprie impressioni su Avowed nei commenti, dimostrando un interesse costante per questo atteso titolo.