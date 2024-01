AYANEO Flip KB e DS: due handheld pensati per soddisfare tutti

AYANEO svela due nuovi dispositivi di gioco portatili, AYANEO Flip KB e DS, progettati per migliorare l'esperienza di gioco e di emulazione grazie a una tastiera completa o a un secondo schermo.

Il CEO di AYANEO, Arthur Zhang, ha presentato ufficialmente i due dispositivi durante una trasmissione live in cinese, con i dettagli successivamente comunicati tramite un comunicato stampa.

Il modello AYANEO Flip KB è dotato di una tastiera completa, mentre il modello AYANEO Flip DS presenta un secondo display. Entrambi i dispositivi sono progettati per essere dei PC handheld dedicati al gioco in mobilità (che operano su Windows 11), disponibili nei colori bianco e nero e caratterizzati da un design a conchiglia compatto.

Le specifiche dei dispositivi includono una CPU AMD R7 7840U e uno schermo principale da 7 pollici con refresh rate fino a 120Hz e risoluzione 1080p. Il modello Flip DS aggiunge un secondo display multifunzione da 3,5 pollici, mentre il modello Flip KB ospita, nella parte centrale dello chassis, una tastiera completa. Entrambi i dispositivi offrono la possibilità di aprire il coperchio a angoli di 120, 150 e 180 gradi per garantire la più ampia varietà di utilizzi.

Una caratteristica interessante del Flip DS è la visualizzazione delle impostazioni di sistema sul secondo schermo, accessibili tramite l'app AYASpace 2 preinstallata. Questa funzionalità aggiunge un livello di comodità e apre nuove possibilità per l'uso di alcuni emulatori che possono beneficiare dei due schermi.

La tastiera completa sul Flip KB, invece, rende il dispositivo simile a un laptop di piccolissime dimensioni, facilitando la navigazione web e l'inserimento di testo nei menu di gioco senza dover ricorrere alla tastiera virtuale.

Entrambi i dispositivi sono già presenti su Indiegogo, ma non è ancora stata comunicata una data ufficiale per l'inizio dei preordini, la quale è stata indicativamente fissata alla fine di gennaio 2024.

Tuttavia, alcuni dettagli cruciali come la durata della batteria, e soprattutto il prezzo delle varie versioni, non sono ancora stati rivelati. Come per i dispositivi AYANEO precedenti, la vendita sarà gestita interamente attraverso Indiegogo, con prezzi ridotti per gli early adopter e la sicurezza di acquistare su una piattaforma affidabile e presente in tutto il mondo.