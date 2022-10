Dopo un primo annuncio Babylon’s Fall riuscì ad attirare le attenzioni degli appassionati delle produzioni targate Platinum Games. D’altronde parliamo di uno dei team di sviluppo più talentuosi che ci siano sulla piazza. Nonostante l’alta curiosità verso al progetto, però, sono presto insorti diversi dubbi che con il lancio del gioco si sono tutti confermati. Ora che Platinum Games e Square Enix hanno dichiarato la chiusura dei server, il team nipponico ha deciso di rompere il silenzio.

A prendere parola è stato il CEO di Platinum Games Atsushi Inaba, il quale è stato intervistato di recente dalla redazione di VGC. In primis Inaba si è detto molto dispiaciuto del destino a cui è andato incontro Babylon’s Fall (che potete acquistare su Amazon), ma più di tutto gli è spiaciuto che i fan di Plainum Games si siano sentiti delusi proprio da questa recente produzione. In effetti il titolo ha avuto fin da subito numeri bassissimi di giocatori, i quali hanno poi abbandonato definitivamente il gioco dopo pochissime settimane.

Quel che emerge in questa intervista, inoltre, è un sentimento di frustrazione che ha accompagnato Inaba per tutto il periodo post lancio del gioco, dato che non poteeva commentare l’andamento del progetto. La chiacchierata con VGC, però, lascia anche qualche strascico positivo dato che il CEO di Platinum Games ha confermato che, nonostante il flop di Babylon’s Fall, il team nipponico ha intenzione di continuare con i propri piani futuri relativi alle esperienze live service.

