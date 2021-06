Back 4 Blood, arriva al lancio sul Game Pass

Back 4 Blood, il successore spirituale di Left 4 Dead sviluppato da Turtle Rock Studios sarà disponibile gratuitamente per i giocatori Xbox. Ancora manca la conferma ufficiale, che dovrebbe arrivare nel corso dello showcase di Xbox e Bethesda, previsto per domani sera alle ore 19:00 italiane. L’arrivo di Back 4 Blood su Xbox Game Pass sarebbe però stato “confermato” in anticipo per un errore. Come riportato su Reddit, infatti, il canale ufficiale del team di sviluppo ha caricato un video, previsto in realtà per la fine della conferenza della casa di Redmond.

Nel trailer, reso praticamente privato in meno di un secondo (ma non abbastanza per permettere all’utente della popolare board di intercettarne la descrizione) si legge una breve didscalia dove vengono elencate le piattaforome di uscita. Oltre alle classiche console, una frase finale recita che il titolo sarà disponibile su Xbox Game Pass per tutte le piattaforme hardware di Microsoft, incluso anche i PC dotati di Windows 10.

Si tratta sicuramente di un colpo importante per Microsoft e la divisione Xbox. Back 4 Blood infatti è uno dei giochi più importanti a livello di terze parti, considerando il team di sviluppo che c’è dietro. Il suo arrivo in Xbox Game Pass garantisce sicuramente alla casa di Redmond un aumento del valore del brand del servizio e renderà ovviamente i giocatori ancora più felici.

Non è la prima che uno shooter con una componente online trova spazio su Xbox Game Pass al day one. Oltre a Back 4 Blood (che ricordiamo uscirà anche su PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games Store e Steam), infatti, anche Outriders ha trovato casa sul servizio di Microsoft. Un aggiunta che ha visto il titolo conquistare le classifiche anche dei giochi più venduti. Molto probabilmente i risultati del titolo People Can Fly hanno convinto anche Turtle Rock Studios ad inserire la sua nuova opera nel Pass. Ricordiamo a tutti, infine, di attendere l’ufficialità di questo annuncio, che arriverà nel corso della serata di domani.