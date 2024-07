Xbox Game Pass in arrivo tier con pubblicità, famiglia e altro

Xbox Game Pass, il servizio di abbonamento di Microsoft per i videogiochi, sta attraversando una fase non priva di sfide. Nonostante il suo ruolo centrale nella strategia di espansione di Xbox, il servizio sta, infatti, affrontando alcune difficoltà simili a quelle incontrate in passato da altre piattaforme di contenuti in abbonamento come Netflix e Spotify.

Le opinioni sul futuro di Xbox Game Pass sono contrastanti: c'è chi lo considera in declino e chi invece teme possa "distruggere l'industria dei videogiochi". Gli sviluppatori apprezzano il flusso di cassa e gli investimenti che il servizio garantisce, mentre gli utenti ne lodano il valore offerto. Tuttavia, la crescita non è stata esplosiva come alcuni si aspettavano.

Le sfide per la crescita di Xbox Game Pass

Tra i principali ostacoli alla crescita di Xbox Game Pass ci sono:

Il numero limitato di giocatori core interessati ai contenuti offerti

La necessità di bilanciare i costi di acquisizione di contenuti e utenti

Il rischio di cannibalizzare altri aspetti della piattaforma Xbox

Gli analisti di Ampere prevedono che Xbox Game Pass raggiungerà 5,5 miliardi di dollari di ricavi nel 2025, ma la crescita potrebbe non essere rapida come Microsoft sperava inizialmente. L'azienda sta cercando di aumentare il ricavo medio per utente attraverso aumenti di prezzo e spingendo gli abbonati verso il tier Ultimate.

La maggior parte degli utenti sarebbe già abbonata a Xbox Game Pass Ultimate, che offre più vantaggi rispetto al tier Standard, incluso l'accesso al cloud gaming.

La ricerca di nuovi utenti oltre le console

Uno dei problemi principali è che la base di utenti console non sta crescendo nel tempo. Per espandersi, Xbox Game Pass dovrà probabilmente guardare oltre le tradizionali console domestiche, puntando sul cloud gaming per raggiungere nuovi utenti.

Microsoft sta espandendo l'esperienza Xbox su nuovi dispositivi, come le Fire TV Stick di Amazon, per ampliare la portata del servizio. Il cloud gaming sta diventando l'area di crescita più rapida per Xbox Game Pass, nonostante i costi elevati dell'infrastruttura necessaria.

Secondo un nuovo report di Windows Central, l'azienda sta anche esplorando nuove opzioni come:

Una versione di abbonamento solo cloud a prezzo ridotto

a prezzo ridotto La possibilità di utilizzare la propria libreria di giochi digitali nel cloud

Un piano Amici e Famiglia per condividere l'abbonamento

per condividere l'abbonamento Potenziali tier supportati dalla pubblicità

Le sfide tecniche e di mercato

C'è da dire, però, che Xbox Cloud Gaming deve ancora migliorare la qualità dello streaming su grandi schermi TV. Inoltre, convincere i giocatori PC ad abbandonare Steam e attrarre i giocatori mobile verso titoli console più complessi rimangono sfide significative.

Microsoft deve anche bilanciare le esigenze dei suoi utenti più fedeli su console con le ambizioni di espansione su altre piattaforme. La mancanza di alcuni generi popolari come i giochi "gacha" e il porting di esclusive su piattaforme concorrenti hanno generato preoccupazioni tra i fan Xbox di lunga data.

Insomma, Xbox Game Pass sta attraversando una fase di crescita tumultuosa, con un grande potenziale ancora da sfruttare appieno. La sfida per Microsoft sarà trovare il giusto equilibrio tra mantenere la base utenti esistente, espandersi in nuovi mercati e continuare a innovare il servizio.