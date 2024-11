Balatro: boom di vendite dopo la nomination al GOTY

Il gioco di carte Balatro sta registrando un successo crescente sul mercato mobile, e potevamo prevedero: dopo aver ottenuto diverse nomination, tra cui Gioco dell'Anno, ai The Game Awards, la versione per smartphone ha visto un'impennata nelle vendite, superando i 4 milioni di dollari di ricavi.

Questo risultato arriva dopo un periodo di stallo seguito al lancio mobile di settembre, quando il gioco aveva guadagnato 1 milione di dollari nella prima settimana. Le vendite erano poi calate per sei settimane consecutive, prima di risalire a inizio mese grazie al buzz generato dalle nomination come GOTY.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Disponibile negli app store a 9,99 euro o su Instant Gaming per PC, Xbox e Nintendo Switch, Balatro manterrà la sua politica di monetizzazione trasparente. Lo sviluppatore LocalThunk ha confermato: "Una volta acquistata l'app, avrà contenuti identici alla versione Steam/console per tutta la durata del gioco. Nessuna versione mobile di Balatro avrà mai pubblicità in-game."

Il team sta anche pianificando una versione gratuita simile a una demo, senza microtransazioni ma con la possibilità di acquistare il gioco completo. Questo spiega perché alcuni app store segnalano la presenza di "acquisti in-app" nelle pagine del prodotto.

Balatro si conferma, insomma, come uno dei giochi più acclamati dell'anno, con ben cinque nomination ai The Game Awards:

Gioco dell'Anno

Miglior Direzione di Gioco

Miglior Gioco Indipendente

Miglior Debutto Indie

Miglior Gioco Mobile

È il favorito per la categoria Miglior Gioco Mobile e ha buone possibilità anche come Miglior Gioco Indipendente e Miglior Debutto Indie, dove però dovrà vedersela con il puzzle-platformer Animal Well.

Balatro è diventato un vero e proprio fenomeno videoludico, unendo l'appeal dei classici giochi di carte a meccaniche innovative. Il titolo prende il nome da un termine latino che significa "buffone" o "giullare", richiamando l'aspetto ludico e imprevedibile del gioco.

Una curiosità interessante riguarda il processo di sviluppo di Balatro: lo sviluppatore LocalThunk ha creato il gioco da solo, lavorando per oltre due anni per perfezionare il gameplay. Questo approccio "artigianale" al game design è sempre più raro nell'industria videoludica moderna, dominata da grandi studi e produzioni milionarie.

Il successo di Balatro dimostra, quindi, che c'è ancora spazio per giochi semplici ma profondi, capaci di catturare l'immaginazione dei giocatori senza ricorrere a grafiche spettacolari o narrativa complessa.

Il gioco si inserisce in una lunga tradizione di giochi di carte digitali, che hanno visto un boom con l'avvento degli smartphone. Tuttavia, Balatro si distingue per la sua politica di monetizzazione trasparente, in controtendenza rispetto al modello free-to-play con microtransazioni che domina il mercato mobile.