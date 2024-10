Baldur's Gate 3, questa mod introduce i combattimenti in tempo reale

Una nuova mod per Baldur's Gate 3 introduce il combattimento in tempo reale, trasformando radicalmente il sistema di gioco del popolare RPG. La mod "Brawl - Real Time Combat Mod" è stata recentemente resa disponibile per il download.

Questa modifica rappresenta un cambiamento significativo rispetto al sistema di combattimento a turni originale di Baldur's Gate 3, offrendo un'esperienza di gioco completamente rinnovata. Gli appassionati potranno così sperimentare un approccio più frenetico e dinamico agli scontri.

La mod è attualmente ottimizzata per l'utilizzo con modalità di gioco standalone come Trials of Tav, una popolare mod roguelike per BG3. Gli sviluppatori stanno lavorando per renderla compatibile anche con la campagna single-player principale, ma al momento potrebbero verificarsi bug e problemi.

Gli sviluppatori consigliano di utilizzare la mod con cautela.

L'introduzione di questa mod dimostra il forte interesse della community nel personalizzare e ampliare l'esperienza di gioco di Baldur's Gate 3, confermandone la longevità e il successo. Recentemente, le mod per BG3 sono state rese disponibili anche su PS5 e Xbox con la Patch 7, ampliando ulteriormente le possibilità di personalizzazione del gioco.

Gli sviluppatori consigliano di effettuare backup dei salvataggi prima dell'installazione, vista la possibilità di bug.