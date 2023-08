Il nuovo CRPG, Baldur’s Gate 3 è un successo senza precedenti per il genere; un risultato che nemmeno Larian si aspettava, visto che il team aveva previsto solo 100.000 utenti contemporanei, arrivando invece a oltre gli 800.000.

Oggi arriva un altro importante traguardo per il gioco, forse il più importante: Baldur’s Gate 3 è infatti divenuto il gioco più venduto (per ricavi) su Steam sia in Italia che a livello mondiale. Già il fatto di essere primi è straordinario, ma aver battutto il free to play, Counter Strike: Global Offensive, rende il tutto ancora più incredibile se si considera che il titolo Larian è un genere notevolmente più “di nicchia” rispetto agli sparatutto.

Per ora la classifica globale è la seguente:

Baldur’s Gate 3 Counter Stirke: Global Offensive Remnant 2 Apex Legends Steam Deck Call of Duty The Eldern Scrolls: Online Starfield Naraka Bladepoint Grand Theft Auto V

Chiaramente questa lista è destinata a cambiare nel corso dei prossimi giorni visto che le vendite cominceranno ad assestarsi o comunque calare, anche in vista di ulteriori giochi (che promettono abbastanza bene) come Armored Core 6 e soprattutto Starfield. A ogni modo, vedere un CRPG in questa posizione ci rende felici e speranzosi di vedere anche altre aziende prendere spunto da Larian e cominciare a ritornare a sviluppare titoli single player dalla qualità imponete, allontanando microtransazioni, alwais online e qualsiasi altra cosa che potrebbe infastidire i giocatori moderni.

Come mai questo successo?

Il successo di Baldur’s Gate 3 non è poi un mistero se si considera la qualità dell’intera esperienza. Il gioco è stato pensato per avere una forte impronta narrativa e una diramazione delle quest capace di garantire migliaia di percorsi differenti.

Il passaparola e il chiacchiericcio intorno al gioco (oltre alla mancanza di un esponente del genere dalla stessa caratura) hanno fatto il resto. Ora non resta che attendere la nostra recensione, che arriverà nel corso del mese di agosto e sarà il più completa e approfondita possibile, così da potervi garantire una valutazione onesta e assolutamente in linea con quello che potreste aspettarvi da un’analisi di un CRPG di questa portata.

Per il resto vi invitiamo a leggervi il nostro provato realizzato dopo il nostro viaggio in Belgio!