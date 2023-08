Il trionfante debutto di Baldur’s Gate 3 su Steam ha, indubbiamente, fomentato la community videoludica, proprio per via degli straordinari risultati raggiunti dal titolo di Larian Studios.

Il gioco, difatti, può vantare un impressionante picco massimo di giocatori, contemporanei, pari a 544.829 su Steam; questa cifra, inoltre, sta continuando a crescere costantemente negli ultimi due giorni.

Un risultato sorprendente e che era nell’aria già in seguito alle prime ore dal lancio di Baldur’s Gate 3, quando il titolo aveva toccato quota 472.136 giocatori contemporanei.

Baldur's Gate III has passed Half a Million Concurrent Players on Steam

It has also passed the All-Time peaks of Fallout 4, Among Us, Call of Duty, and Valheim to become the #11 Highest Player Count for a game in the History of Steam pic.twitter.com/1A4cBrxq4J

— Benji-Sales (@BenjiSales) August 4, 2023