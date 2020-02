Baldur’s Gate 3: le console attuali non sarebbero in grado di farlo girare, per Larian Studios

Baldur’s Gate 3 si è mostrato in gran forma ieri sera, durante il reveal del gameplay sul palco del PAX East 2020 di Boston. Oltre ad aver finalmente visto in azione la nuova opera di Larian Studios, abbiamo ricevuto diversi nuovi dettagli su uno dei titoli più attesi da parte dei videogiocatori di tutto il mondo. Nonostante il titolo sia atteso solamente per PC e Google Stadia al momento, sono in tanti che vorrebbero sapere se il terzo capitolo di Baldur’s Gate verrà rilasciato anche sulle console di attuale generazione.

La risposta l’abbiamo avuta dal produttore esecutivo di Larian David Walgrave che in una recente intervista rilasciata alla redazione di Eurogamer UK ha parlato di una potenziale versione di Baldur’s Gate 3 per console. Anche se Walgrave non esclude che il gioco possa arrivare su console un giorno o l’altro, a causa dei molti aggiornamenti tecnici al motore di gioco le console di attuale generazione avrebbero delle difficoltà a far girare il gioco.

Stando alle dichiarazioni di Walgrave, non è da escludere che Baldur’s Gate 3 non possa girare affatto su PlayStation 4 e Xbox One, ma ci sarebbero da fare diversi aggiustamenti e scendere a molteplici compromessi. “Forse potrebbe funzionare, ma poi dovremmo attenuare la qualità delle textures e andare ad aggiustare diverse cose. Sicuramente non apparirebbe più così bello.”

Sembra quindi che per vedere il prossimo titolo di Larian approdare anche su console si debba aspettare la next-gen, anche perchè le versioni PC e Google Stadia non hanno ancora una data di uscita meglio specificata. Cosa ne pensate delle parole di David Walgrave? Credete che Baldur’s Gate 3 possa uscire sulle console di prossima generazione?