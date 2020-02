Baldur’s Gate 3: contenuti esclusivi per Stadia e dettagli sull’accesso anticipato

Nella serata di ieri è stato finalmente mostrato un approfondito gameplay di Baldur’s Gate 3, l’attesissimo titolo sviluppato da Larian Studios. Nella diretta c’è stato spazio per introdurre i giocatori a quelle che saranno alcune delle meccaniche principali del gioco come: la creazione del personaggio, lo stile visivo generale e ovviamente il gameplay in diverse situazioni di gioco. Oltre a ciò, sono stati rilasciati ulteriori dettagli riguardo la versione del titolo per Google Stadia e sulla fase di accesso anticipato.

Per quanto riguarda la piattaforma di Cloud Gaming di Google, Larian ha dichiarato che Baldur’s Gate 3 proporrà agli utenti Stadia diversi contenuti esclusivi. Uno di questi andrà ad abilitare la funzione Crowd Choice, ovvero la possibilità da parte del pubblico durante una diretta su YouTube di influenzare la partita dello streamer in diversi modi per esempio, decidendo di far esplorare al giocatore una foresta piuttosto che un dungeon.

Un’altra fondamentale informazione rilasciata da Larian Studios ieri sera, riguarda l’uscita di Baldur’s Gate 3 in accesso anticipato. Nonostante non sia stato ancora dichiarato cosa proporrà questa versione del gioco, Larian promette che gli appassionati avranno molto contenuto da giocare. Stando alle parole dello studio belga, l’accesso anticipato di Baldur’s Gate 3 sarà più sostanzioso rispetto a quello di Divinity Original Sin 2, che a suo tempo proponeva un totale di 8/12 ore di esperienza, in aggiunta a una primissima versione del multigiocatore.

Infine, non è stato chiarito quando di preciso verrà rilasciato Baldur’s Gate 3 in accesso anticipato, ma stando alle precedenti dichiarazioni di Larian il lancio è atteso per la seconda metà del 2020. Cosa ne pensate degli ultimi dettagli riguardanti Baldur’s Gate 3? Vi ha convinto ciò che è stato mostrato fino a questo momento?