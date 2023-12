Baldur's Gate 3 è un successo, ma sembra che in pochi lo finiscano

Durante il classico messaggio riguardante il lancio della patch 5 di Baldur's Gate 3, Larian ha rilasciato un dato molto interessante dedicato al numero di giocatori che hanno portato a termine l'avventura almeno una volta.

Secondo quanto riferito dal team belga, 1,3 milioni di giocatori hanno concluso il gioco. Ora, considerando che le vendite dovrebbero ampiamente superare i 5 milioni di copie vendute, il numero non ci sembra poi così tanto elevato, segno che molti giocatori hanno deciso di prendersi il tempo necessario per godersi il titolo (dopotutto è un'esperienza che può superare in maniera abbastanza tranquille le 150 ore).

C'è comunque anche l'ipotesi che altri utenti abbiano voluto provare il gioco per poi rendersi conto che non era un titolo per loro, anche considerando che comunque Baldur's Gate 3 fa parte di un genere di nicchia che non tutti potrebbero apprezzare.

A ogni modo, il terzo capitolo di Baldur's Gate rimane un successo incredibile, continuando a rimanere saldo nelle classifiche di vendita e tra i titoli più giocati dell'anno su Steam.

Nel frattempo Larian Studios continua a dimostrare il proprio impegno nei confronti del gioco, con l'arrivo della Patch 5.