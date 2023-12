Ora puoi costruirti la tua Steam Deck. Ecco come con il progetto open source

Il noto YouTuber CNCDan ha portato a termine il suo ambizioso progetto di una console portatile open source basata su Intel NUC, noto come NUCDeck. Dopo sei mesi di intenso lavoro, i piani di costruzione sono ora disponibili su GitHub, permettendo agli appassionati di sperimentare e creare la propria versione di questa console fai da te.

CNCDan ha documentato l'intero processo di sviluppo in una serie di sette video, con l'ultimo episodio che mostra la fase finale di assemblaggio. Nel video conclusivo, l’appassionato del fai da te mette a punto gli ultimi dettagli e avvia il dispositivo, con una breve ma ammirevole sessione di gaming.

NUCDeck è uno sfidante di Steam Deck (qui la recensione di Steam Deck OLED), ROG Ally è simili? Non esattamente, visto che l’hardware è di livello inferiore, e che non sembra in grado di far girare giochi recenti e impegnativi dal punto di vista delle risorse. Tuttavia è una console portatile che puoi farti da solo, e ci puoi giocare a Portal, a qualche vecchio Tomb Raider e altre cose del genere.

CNCDan spiega che il progetto gli è costato parecchio, ma non dice la cifra esatta. I suoi costi sono però quelli di un progetto sperimentale, che includeranno senz’altro molti fallimenti. Chi vuole riprodurlo a casa, invece, dovrà spendere solo quanto necessario per procurarsi i vari componenti - non più di qualche centinaio di euro a occhio e croce.

La progettazione, la pianificazione e lo sviluppo del progetto, invece, hanno richiesto centinaia di ore di impegno.

Per quanto riguarda le specifiche, CNCDan ha optato per un modello usato di Core i5 di 7a generazione, ritenendo che la combinazione con 16 GB di RAM offra la potenza sufficiente per eseguire giochi usciti fino al 2013 e titoli più moderni con requisiti hardware modesti.

La console presenta un display da 7 pollici con una risoluzione di 1024 x 600. Niente di memorabile ma adeguato all’idea di gaming portatile. CNCDan ha integrato uno schermo aggiuntivo da 0,96 pollici per informazioni extra. Tutti i dettagli e i componenti necessari sono disponibili sulla pagina GitHub del progetto.