Baldur's Gate 3 ha fatto il botto, ecco quanto ha incassato Hasbro

Baldur's Gate 3, l'RPG epico di Larian Studios, sta dimostrando di essere una vera miniera d'oro per Hasbro, il colosso dei giocattoli (e proprietario del marchio di Dungeons & Dragons)

Durante la recente conferenza sugli utili, Hasbro ha svelato che Baldur's Gate 3 hafatto guadagnare all'azienda circa 90 milioni di dollari. Questo successo non è affatto sorprendente considerando l'enorme popolarità del gioco, che ha venduto oltre 2,5 milioni di copie solo durante il periodo di accesso anticipato e ha continuato a crescere dopo il suo rilascio completo.

Il gioco ha attirato l'attenzione non solo per le sue vendite impressionanti, ma anche per il suo impatto sull'industria dei giochi. Baldur's Gate 3 è stato rapidamente riconosciuto come uno dei migliori giochi del 2023, raccogliendo numerosi premi e diventando un punto di riferimento per l'intero settore.

Ma cosa rende Baldur's Gate 3 così speciale? Innanzitutto, il gioco ha portato nuova linfa vitale a un marchio amato come Dungeons & Dragons, che ha avuto un anno difficile. In secondo luogo, il gioco ha saputo catturare l'immaginazione dei giocatori offrendo un'esperienza coinvolgente e ricca di sfide, che ha soddisfatto sia i fan del franchise originale che i nuovi arrivati.

Inoltre, Larian Studios ha dimostrato un impegno costante nel migliorare e ampliare il gioco con nuovi contenuti e aggiornamenti regolari. Questo ha contribuito a mantenere viva l'interesse dei giocatori e a garantire che Baldur's Gate 3 continui a prosperare nel tempo.

Nonostante il successo finora, il CEO di Hasbro, Chris Cocks, ha sottolineato che il gioco avrà ancora un "seguito lungo" nel 2024, prevedendo che le vendite continueranno anche se a un ritmo più lento.

In definitiva, Baldur's Gate 3 è un esempio perfetto di come un gioco ben sviluppato e supportato possa diventare un vero e proprio fenomeno culturale.