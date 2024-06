Quante relazioni amorose puoi avere in una sola run di Baldur's Gate 3? Una speedrun svela la risposta

Mentre alcuni dedicano innumerevoli ore a esplorare ogni angolo di Baldur's Gate 3, altri, tra cui speedrunner esperti, continuano a scoprire nuovi metodi per rigiocare il vasto RPG. Tra le varianti più particolari emerge la categoria di speedrun nota come "sex%", ma una nuova sfida sta guadagnando popolarità: si tratta della Body Count Run di BG3.

Il noto streamer e speedrunner delphara, attualmente al terzo posto nella categoria "sex%" di BG3, ha analizzato dettagliatamente il gioco per determinare il numero massimo di personaggi con cui è possibile intraprendere relazioni amorose in una singola run.

Ebbene, a coloro che preferiscono Gale e Wyll potrebbe non piacere sapere che questi personaggi sono lenti nel romanticismo e monogami, rendendoli scelte poco adatte per una run dall'approccio più libertine. Al contrario, compagni poliamorosi come Halsin e altri personaggi disponibili a condividere momenti intimi già nei primi due atti del gioco risultano più compatibili con questo tipo di sfida.

In totale, sembra che il massimo numero di "conquiste" raggiungibili sia 12, includendo un incontro con Naoise, un corista elfo dei boschi nella grotta delle ninfe.

Molti potrebbero trovare eccessiva la libertà erotica offerta da Baldur's Gate 3. Tuttavia, può essere visto come un'evoluzione naturale del genere, considerando che una delle prime avventure RPG a introdurre opzioni romanzo fu Treasures of the Savage Frontier nel 1992, ambientato anch’esso nei Forgotten Realms.

Baldur's Gate 2 fu il primo gioco BioWare a includere romanticismi con i compagni, un’idea diventata poi caratteristica nei successivi RPG dello studio. L'ultimo capitolo continua, quindi, una tradizione di lunga data, spingendo i confini dell'accettabilità in modi sempre nuovi.