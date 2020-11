Baldur’s Gate 3: la patch 3 farà perdere i salvataggi su Stadia

Il 2020 è stato un anno di grandi ritorni per gli appassionati di videogiochi. Tra le diverse saghe in pausa da diversi anni, abbiamo assistito all’arrivo sul mercato si alcuni dei franchise più amati. Uno su tutti è Baldur’s Gate 3, che con il suo lancio in accesso anticipato diversi mesi fa, ha esaudito la volontà dei fan del gioco du ruolo di poter tornare a ruolare in quel mondo fantasy da tanto tempo scomparso dai lidi videoludici.

In sviluppo presso i ragazzi di Larian Studios, software house talentuosa che ha dato i natali ai due Divinity Original Sins, Baldur’s Gate 3 è arrivato nelle case dei videogiocatori proponendo solo il primo atto della campagna; con la promessa di essere espanso e completato tramite nuovi e costanti aggiornamenti. Sono molte le cose che stanno venendo sistemate col tempo, come per esempio cutscene migliorate e l’introduzione di nuovi dialoghi; c’è qualcosa però che sta destabilizzando i giocatori Google Stadia.

Con l’annuncio recente della Patch 3, uno degli aggiornamenti fin’ora più grandi per Baldur’s Gate 3, andrà ad apportare diverse modifiche alla trama. Ciò significa che i salvataggi delle partite portate avanti dai giocatori Google Stadia andranno persi e non saranno più compatibili appena la Patch 3 verrà rilasciata. Mentre i giocatori PC avranno la possibilità di rimanere sulla versione precedente per completare le loro partite, i giocatori Stadia perderanno i loro salvataggi.

Non sappiamo ancora quando verrà rilasciata la Patch 3, ma sembra che Larian stia cercando di attuare delle soluzioni per migliorare le incompatibilità di Baldur’s Gate 3 per i giocatori Stadia. Cosa ne pensate di questi problemi che verranno causati ai salvataggi su Stadia per i giocatori del nuovo Baldur’s Gate? Diteci la vostra lasciandoci un commento nella sezione qua sotto.