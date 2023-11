Baldur's Gate 3, location segreta scoperta dopo 400 ore

Nel vasto mondo di Baldur's Gate 3 di Larian Studio, dove ogni angolo nasconde segreti che aspettano di essere scoperti, un giocatore appassionato si è imbattuto in un luogo nascosto che è sfuggito a molti nonostante le centinaia di ore di gioco. A tre mesi dal lancio, il gioco ispirato a Dungeons & Dragons continua ad affascinare i giocatori e ha recentemente ottenuto otto nomination ai The Game Awards 2023.

Il luogo segreto, noto come il nascondiglio di Harper, ha attirato l'attenzione quando un giocatore ha condiviso con entusiasmo la scoperta su Reddit. Nascosto nell'area dell'Atto 1, vicino alla Nautiloid Ship, l'accesso a questo tesoro nascosto richiede uno spirito avventuroso, in quanto comprende anche la scalata di una montagna lì vicina. Il giocatore ha espresso il suo stupore per l'abbondanza di bottino prezioso nella zona, sottolineando l'utilità dell'amuleto della Guida che fornisce un D4 gratuito sulle prove di abilità.

Sorprendentemente, alcuni giocatori si sono chiesti come sia possibile che un punto così ovvio non sia stato notato dalla community. Un giocatore ha persino ammesso: "Pensavo davvero che non facesse parte della mappa", facendo anche un paragone con altre aree di gioco effettivamente inaccessibili.

Il thread su Reddit ha rivelato una grande varietà di esperienze di gioco, con alcuni che hanno espresso la loro sorpresa per la vastità del gioco anche dopo molteplici playthrough. Un giocatore ha condiviso la sua ossessione di scoprire ogni centimetro della mappa e di eliminare ogni traccia di nebbia, trasformandola in una missione personale.

Mentre Baldur's Gate 3 si prepara per i The Game Awards del 7 dicembre, dove ha ottenuto diverse nomination, la comunità rimane impegnata ed entusiasta. Larian Studios continua a dimostrare il suo impegno nei confronti del gioco con aggiornamenti regolari, assicurando ai giocatori nuove esperienze da scoprire in questo mondo RPG vasto e coinvolgente.