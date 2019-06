Baldur’s Gate 3 su Steam e su GOG: arriverà anche su Epic Games Store?

Baldur's Gate 3 è stato svelato: ora, è confermato che sarà disponibile su Steam e su GOG, ma non ci sono conferme per la versione Epic Games Store.

Ieri sera abbiamo avuto modo di scoprire molte novità su Google Stadia, il nuovo servizio di game streaming del gigante di Mountain View. Abbiamo scoperto il prezzo, il periodo di lancio e i primi giochi che saranno disponibili. La presentazione, però, è stata quasi subito aperta con un annuncio di un gioco che interesserà a tutti: Baldur’s Gate 3 è realtà. Il gioco è in sviluppo presso Laria Studio, creatore della serie Divinity Original Sin. Il gioco sarà disponibile su Google Stadia e anche su PC (Steam e GOG).

Sono infatti state aperte le pagine Steam e GOG di Baldur’s Gate 3, mentre attualmente non vi è alcuna informazione su una possibile versione Epic Games Store. Non sappiamo se l’apertura della pagina sia solo “in ritardo” oppure se il titolo è destinato a non uscire su tale piattaforma. Il CEO di Larian ha affermato che è sua intenzione portare i giochi dello studio “ovunque” ma al tempo stesso non vuole stringere accordi di esclusive temporali o totali.

Su Steam è presente una breve descrizione in italiano: “Una presenza malevola è tornata a Baldur’s Gate, con l’intento di divorarla dall’interno e corrompere tutto ciò che resta nei Reami Perduti. Da solo puoi resistere, insieme potete trionfare.”. Attualmente, il gioco non ha una data di uscita.

Secondo la descrizione di Steam, sarà possibile giocare in single player, multiplayer (sia locale che online), in co-op (locale e online, anche a schermo condiviso) con tanto di cross-play: potrebbero però essere informazioni placeholder. Diteci, cosa ne pensate di Baldur’s Gate 3?