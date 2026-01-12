Il caso Baldur's Gate 3 e Switch 2 sta facendo discutere la community. Durante un AMA su Reddit organizzato da Larian Studios, il director Swen Vincke ha rivelato un retroscena destinato a far rumore: l'assenza del celebre RPG sulla console ibrida di nuova generazione di Nintendo non è stata una scelta dello studio belga.

La questione è emersa quando un utente ha chiesto esplicitamente se Baldur's Gate 3 sarebbe arrivato su Switch 2. La risposta di Vincke è stata secca e inequivocabile: "Ci sarebbe piaciuto, ma non è stata una decisione che potevamo prendere noi". Una frase che ha immediatamente scatenato la delusione dei fan, con commenti del tipo "sono devastato da questa notizia, soprattutto se voi volevate farlo ma in qualche modo il publisher non ha dato il via libera" che hanno rapidamente invaso il thread. La frustrazione della community è comprensibile, considerando che parliamo di uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni, vincitore di innumerevoli premi e punto di riferimento per il genere dei giochi di ruolo occidentali.

Vincke non ha fornito ulteriori dettagli sulle ragioni che hanno impedito il porting, ma la community di Reddit ha iniziato immediatamente a fare ipotesi. La teoria più accreditata riguarda questioni legate alle licenze, considerando che Baldur's Gate 3 si basa sulla proprietà intellettuale di Dungeons & Dragons, di proprietà di Wizards of the Coast. Non sarebbe la prima volta che diritti complessi e accordi contrattuali pre-esistenti impediscono a uno sviluppatore di portare il proprio gioco su una nuova piattaforma, anche quando la volontà tecnica e commerciale ci sarebbe.

Baldur's Gate 3 risulta tra i titoli più giocati su Steam Deck, rendendo ancora più significativa l'attenzione di Larian verso le piattaforme portatili

L'aspetto più interessante della vicenda emerge però quando si guarda al futuro. Durante lo stesso AMA, il technical director di Larian ha lasciato intendere che il prossimo progetto dello studio, Divinity, potrebbe avere un destino diverso su Switch 2. Il team ha recentemente rilasciato Divinity Original Sin 2 sulla console Nintendo, dichiarando apertamente: "Amiamo questa piattaforma". Una apertura che fa ben sperare per il nuovo capitolo annunciato durante i The Game Awards di dicembre con un trailer dall'atmosfera horror che ha sorpreso molti fan della saga.

La strategia di Larian per le piattaforme portatili non si limita comunque a Nintendo. Il technical director ha confermato che lo studio farà del suo meglio per garantire la compatibilità di Divinity con Steam Deck al lancio. Una scelta praticamente obbligata, visto che Baldur's Gate 3 è stato uno dei titoli più giocati sulla console portatile di Valve, dimostrando come i giochi di ruolo complessi e dalle sessioni prolungate trovino un pubblico particolarmente ricettivo nel formato handheld.