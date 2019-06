Banjo Kazooie: anticipato l’annuncio del nuovo gioco

Stando a una recente risposta su twitter da una nota azienda, abbiamo ricevuto la notizia che sarà possibile vedere al più presto Banjo Kazooie

All’inizio dell’E3 2019 mancano pochissimi giorni ormai, e si sentono numere voci di corridoio sui giochi che verranno presentati. Nel nostro sito vi abbiamo già riportato una notizia nella quale vi abbiamo spiegato che c’è una buona possibilità che uno dei giochi più apprezzati delmitico Nintendo 64, Banjo Kazooie. Adesso alcune nuove informazioni sembrano averne rivelato la sua esistenza e il suo imminente annuncio.

La notizia trapelata arriva direttamente da un recente post pubblicato su Twitter dalla famosa azienda di merchandising Exquisite Gaming. L’azienda nota per aver dato vita ad Action Figure a tema videoludico, come le statuette di Spyro, Crash, Sonic, Fallout e molti altri, ha risposto ad alcune richieste dei propri fan, dopo che hanno dato vita all’hashtag #BringBackBanjoK, affermando che “non vediamo l’ora di riportare Banjo Kazooie, non manca ancora molto tempo prima del suo annuncio ufficiale!”.

We can’t wait to bring back Banjo, not long till we officially announce! pic.twitter.com/L0JLdZAiCI — Exquisite Gaming (@ExquisiteGamin3) June 1, 2019

Nel tweet è possibile anche trovare un’immagine che rappresenta il rendering 3D del famoso orso Banjo e del suo inseparabile amico Kazooie, una rappresentazione grafica utilizzata dalla stessa azienda per poter dare vita a un’Action Figure dedicata al gioco nella sua classica posa “porta controller”.

Non molto tempo fa anche Alex Davis, proprietario di First 4 Figures, aveva condiviso sui social l’invito ricevuto da RARE per poter prendere parte all’E3 di quest’anno e mostrare al mondo intero le loro nuove action figure dedicate a Conker e Banjo Kazooie. Attualmente le domande sono più delle risposte e non ci resta altro che attendere l’arrivo della fiera losangelina per poter scoprire nuove informazioni sul nuovo presunto gioco. Che sia questa una tra le sue nuove 14 esclusive che Microsoft ha in mente di annunciare all’E3?