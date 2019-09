Batman Arkham Capture the Knight: nuovo teaser, annuncio allo State of Play?

Batman Arkham potrebbe tornare a breve: ecco un nuovo teaser chiamato "Capture the Knight". Annuncio a breve allo State of Play?

Un nuovo capitolo di Batman Arkham, la serie nata dalle menti di Rocksteady, è atteso da tempo. I rumor si sono susseguiti a lungo, facendoci sperare mese dopo mese di poter scoprire qualcosa. Ora, però, pare veramente che sia arrivato il momento di vedere con i nostri occhi il nuovo gioco. Warner Bros. Montreal ha iniziato a suggerire l’arrivo di qualche novità, durante il Batman Day e, ora, ha condiviso un vero teaser.

Come potete vedere poco sotto, Warner Bros. Montreal (che vi ricordiamo è l’autore di Batman Arkham Origins e Origins Blackgate) ha rilasciato un tweet con la didascalia “Capture the Knight“, un ovvio riferimento al Cavaliere Oscuro.

Capture the Knight / Cape sur la nuit pic.twitter.com/yMFXMd4djU — WB Games Montréal (@WBGamesMTL) September 23, 2019

Secondo alcuni, i simboli potrebbero essere legati alla Corte dei Gufi, società segreta criminale che, secondo vari leak e rumor dell’ultimo anno, sarà al centro di questo nuovo capitolo. Ancora non ci sono conferme e non sappiamo nemmeno se questo nuovo gioco possa essere legato alla serie “Arkham” o se si tratterà di una nuova saga indipendente. Probabilmente si manterrà la struttura e le dinamiche delle opere di Rocksteady, ma sono solo speculazioni.

Non sappiamo nemmeno quando queste informazioni si concretizzeranno in un vero annuncio, ma il momento più probabile sarà domani: sono infatti in programma ben due eventi di primo piano, lo State of Play di Sony e l’Inside Xbox di Microsoft. Nel primo caso, già sappiamo che ci saranno annunci di nuovi giochi, ma potrebbe anche trattarsi di indie. Inside Xbox ha già presentato il programma della serata, ma una sorpresa come Batman sarebbe per certo un segreto da non svelare. Diteci, voi cosa ne pensate? Avete grandi speranze per un nuovo capitolo?