Inside Xbox: data, orario e giochi al centro della presentazione

L'Inside Xbox è ormai alle porte: ecco data, ora e giochi che saranno presentati durante la diretta dedicata alla console di casa Microsoft.

Microsoft ci ricorda che domani, 24 settembre 2019, andrà in onda la nuova puntata di Inside Xbox, il regolare evento nel quale vengono presentate le ultime novità legate alla console del colosso di Redmond. L’orario da segnarsi non è dei più comodi per noi italiani: 24:00, ovvero la mezzanotte tra il 24 e il 25 settembre. L’evento seguirà quindi lo State of Play di Sony.

In questa occasione ci sarà modo di scoprire varie novità:

Project xCloud , il nuovo servizio di game streaming di Microsoft

, il nuovo servizio di game streaming di Microsoft Xbox Game Pass, probabilmente scopriremo i prossimi giochi in arrivo

X019, nuove informazioni sul prossimo evento a team Xbox

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, il nuovo gioco di Ubisoft in arrivo il 4 ottobre

The Outer Worlds, gioco multipiattaforma di Obsidian (ora di proprietà di Microsoft) in uscita il 25 ottobre

DayZ, survival open world di Bohemia Interactive Studio

Hitman 2, lo stealth game di IO Interactive

Afterparty, l’indie degli sviluppatori di Oxenfree in uscita il 29 ottobre

Code Vein, il souls-like con i vampiri in uscita il 27 settembre

Atlas, dai creatori di Ark Survival Evolved, nuovo MMO sandbox

Felix the Reaper, una commedia romantica sulla vita della Morte, in arrivo su tutte le piattaforme

Children of Morta, gioco di ruolo indie disponibile da inizio settembre

C’è quindi molto da vedere durante questo appuntamento dell’Inside Xbox. Sarà possibile scoprire in diretta quali sono le novità per Xbox e PC tramite due canali:

Diteci, cosa ne pensate di questa presentazione? Credete sia il momento giusto per scoprire qualcosa di più concreto su Project xCloud? Quali sono le vostre speranze per questo Inside Xbox?