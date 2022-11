Negli anni abbiamo visto come un classico immortale come DOOM possa rinascere ancora e ancora sempre sotto nuove vesti. Tutto questo grazie al costante lavoro dei modder, i quali ci hanno regalato ore e ore di divertimento e di sorprese con mod sempre più folli ed ambiziose. La mod di cui vi stiamo per parlare oggi, però, è senza dubbio una delle più interessanti che ci siano sulla piazza, nonché un’esperienza da tenere d’occhio se siete amanti del personaggio e dell’universo di Batman.

La mod in questione si chiama Batman Rogue City, e vuole essere una conversione totale del classico DOOM che va a ribaltarne completamente il mondo di gioco, la storia, i personaggi, le interazioni e molto altro. Questo progetto prosegue un lavoro già iniziato dal Team Raycast, il quale anni fa aveva realizzato due mod per Wolfenstein molto simili nelle intenzioni, e con Rogue City ora la trilogia verrà conclusa su DOOM; un altro sparatutto in prima persona che ha fatto la storia del medium.

Questa nuova mod tutta basata sull’universo di Batman si è presentata di recente con un trailer, grazie al quale possiamo vedere una serie di livelli che si rifanno alle storie classiche sull’uomo pipistrello, e non solo. Come possiamo vedere, all’interno di questa esperienza sono presenti scorci di una Gotham City (potete acquistare Gotham Khnigts su Amazon) popolata di alcuni dei villain storici apparsi negli albi a fumetti e nei film, come per esempio: Joker e Mr. Freeze, ma anche armi e location iconiche per gli amanti di questo personaggio.

Oltre al trailer pubblicato su YouTube è possibile dare un’occhiata anche alla sua pagina sul sito Moddb, dove oltre a trovare una serie di immagini potete anche scoprire qualche dettaglio in più su questa interessante produzione fan-made. Purtroppo ad oggi non conosciamo alcuna data di rilascio, ma come viene sottolineato dall’autore della mod, molto presto potremo ricevere una versione beta da testare.