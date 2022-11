Da quando la saga di Battlefield è tornata con un ultimo capitolo principale, molti appassionati della serie FPS di DICE e EA si sono trovati a dover fare i conti con una sequela di problemi molto fastidiosi. Questo ha portato il gioco ad ottenere risultati molto al ribasso, portando Battlefield 2042 a diventare uno dei capitoli peggiori della saga. Ora, il più recente capitolo dell’FPS è stato battuto a sorpresa anche da Battlefied 1; l’iterazione ambientata nella prima guerra mondiale e che ha ormai sulle spalle la bellezza di sei anni.

Battlefield 2042

Stando a quanto ha scoperto la redazione di Emopulse, Battlefield 1, sparatutto in prima persona di DICE che è stato rilasciato nell’ottobre del 2016, è stato protagonista di un boost impressionante di popolarità su Steam. Nello specifico il capitolo tematizzato sulla grande guerra è riuscito a raggiungere il maggior numero di giocatori simultanei da quando il gioco è stato rilasciato anche su Steam nel 2022, andando a superare come popolarità anche il più recente Battlefield 2042.

Parliamo di numeri molto alti ed inaspettati per un titolo di sei anni fa, con il conteggio dei giocatori che nelle scorse ore ha raggiunto ben 49.732 utenti attivi in simultanea. Risultati incredibili che sono circa 44.000 giocatori in più rispetto ai giocatori simultanei registrati da Battlefield 2042 (lo potete acquistare su Amazon) sulla piattaforma di Valve nello stesso periodo di tempo. In tutto ciò ha sicuramente inciso anche il costo di Battlefield 1 su Steam, il quale ad oggi sta venendo venduto in offerta al prezzo di 4,79€ nella sua versione Revolution.

Le sorprese però non finiscono qui, dato che anche Battlefield V è stato in grado di superare Battlefield 2042, con il titolo del 2018 ambientato nella seconda guerra mondiale che ha raggiunto un picco massimo di giocatori attivi simultaneamente di 15,454, contro i soli 5,379 della più recente iterazione della saga FPS di DICE e Electronic Arts.