Nuovo è sempre meglio? Non proprio, almeno secondo Shroud, giocatore professionista di Valorant, che di recente ha espresso il suo giudizio su Call of Duty: Modern Warfare 2, decretandolo come un gioco inferiore rispetto a un altro first person shooter. Secondo lo streamer e giocatore professionista, Battlefield 2042 sarebbe un titolo decisamente migliore rispetto all’ultima creatura di Infinity Ward.

Shroud ha espresso il suo pensiero durante una diretta streaming sul suo canale Twitch, affermando che Call of Duty: Modern Warfare 2 sarebbe un gioco inferiore all’ultimo titolo di DICE. Le maggiori critiche in merito rivolte al gioco di casa Activision riguardano il movimento, oltre che il poco realismo nello shooting. “Penso che Battlefield sia molto meglio. Sono forse uscito fuori di testa?”, le parole di Shroud dichiarate durante la diretta.

Non è la prima critica che viene rivolta al sistema di movimento del gioco di casa Infinity Ward. Anche un’altra figura importante del mondo dello streaming, ovvero Dr. Disrespect, ha criticato fortemente il comparto multiplayer del gioco, così come diversi altri utenti non stanno apprezzando il lavoro del team di sviluppo. Difficilmente però Infinity Ward cambierà tutto ciò che è stato programmato, soprattutto a fronte del grande successo del titolo, che ha venduto decisamente bene. Oltre al sistema di movimento, Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato criticato anche per la sua UI. Le schermate di gioco sembrano infatti molto confusionarie, almeno stando al giudizio di tantissimi giocatori, tanto che un fan ha provato a reinventare il tutto, diffondendo una nuova, possibile UI su Reddit.

Insomma, i pareri in merito al nuovo shooter di Activision si sprecano e fortunatamente ci sono anche delle alternative. E voi cosa ne pensante? Concordate con Shroud oppure pensate che Call of Duty: Modern Warfare 2 sia forse il miglior gioco della serie mai prodotto? Fateci sapere cosa ne pensate, magari lasciando un commento a questa notizia.