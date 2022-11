Buone notizie per gli amanti delle classi, arrivano nuove conferme in merito al loro ritorno in Battlefiled 2042. Nel corso degli anni i fan di Battlefield hanno imparato ad aspettarsi continue sperimentazioni coi vari capitoli della serie, specialmente in ambito classi, questa volta sembra proprio che le varie risposte alle scelte attuate abbia spinto verso un passo indietro.

Battlefield 2042

Un esempio di questa sperimentazione lo abbiamo con Battlefield 3, quando tentarono di cancellare via i medici dal gioco, fornendo i defibrillatori alla classe Assalto. Anche con Battlefield 2042 la situazione non è cambiata di una virgola, con l’abbandono totale delle stesse classi in favore di personaggi disegnati da caratteristiche del tutto specifiche. Una recente dichiarazione di DICE, però, ha confortato i fan, confermando un ritorno al sistema precedente.

I lavori attualmente in corso con la stagione 3 di Battlefield 2042, quindi, si stanno concentrando nel reintrodurre per bene ogni singola classe, caratterizzandola attraverso elementi particolari ed unici.

Questi sono i dettagli in merito, rilasciati dall’ultimo aggiornamento pubblicato da DICE:

Equipaggiamenti di classe (sempre disponibili): Assalto (penna medica), ingegnere (strumenti di riparazione), supporto (defibrillatore) e ricognizione: (fuoco di segnalazione).

(sempre disponibili): Assalto (penna medica), ingegnere (strumenti di riparazione), supporto (defibrillatore) e ricognizione: (fuoco di segnalazione). Gadget di classe (se ne può scegliere solamente uno): Assalto (fumogena, corazza IBA, esplosivo C5, Claymore M18), ingegnere (mina anticarro, M5 senza rinculo, missile FXM-33 AA, Javelin FGM-148, robot EOD), supporto (cassa di munizioni, cassa medica, fumogena, M18 Claymore), ricognizione (T-UGS, pistola dardo tracciante, M18 Claymore, esplosivo C5, sensore di prossimità, designatore SOFLAM).

(se ne può scegliere solamente uno): Assalto (fumogena, corazza IBA, esplosivo C5, Claymore M18), ingegnere (mina anticarro, M5 senza rinculo, missile FXM-33 AA, Javelin FGM-148, robot EOD), supporto (cassa di munizioni, cassa medica, fumogena, M18 Claymore), ricognizione (T-UGS, pistola dardo tracciante, M18 Claymore, esplosivo C5, sensore di prossimità, designatore SOFLAM). Oggetti da lancio (se ne può scegliere uno): assalto (granata a frammentazione, granata fumogena, granata a concussione, granata incendiaria), ingegnere (granata a frammentazione, granata fumogena, granata EMP, granata incendiaria), supporto (granata a frammentazione, granata fumogena, granata EMP, granata incendiaria), ricognizione (granata a frammentazione, granata fumogena, granata EMP, granata incendiaria).

Vi ricordiamo che diversamente dal passato della serie, Battlefield 2042 non limiterà la selezione dei fucili d’assalto per le varie classi disponibili, conferendo comunque dei bonus legati al loro utilizzo in battaglia. Fra le altre cose è stato recentemente annunciato anche che il titolo approderà su Xbox Game Pass e EA Play.