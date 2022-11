È passato esattamente un anno intero da quando Battlefield 2042 ha fatto il suo debutto sul mercato, e la nuova iterazione della saga DICE e EA ne ha viste di cotte e di crude. Tra problemi, bug, e un fuggi fuggi generale da parte della community, questo nuovo capitolo dell’FPS non rimarrà nella storia come uno dei più apprezzati, anzi. Dopo tutto questo caos, però, in casa DICE/Electronic Arts non è ancora stata gettata la spugna, e proprio in queste ore sono arrivati degli annunci che hanno l’intento di ravvivare la fiamma di quest’ultimo capitolo della saga.

Battlefield 2042

Giusto qualche ora fa DICE ha pubblicato un nuovo post ufficiale ricco di informazioni e novità in arrivo legate allo sfortunato Battlefield 2042. Tra queste dichiarazioni possiamo leggere una novità che farà parecchia gola agli abbonati al servizio Xbox Game Pass. Ebbene sì, dopo un anno dal lancio originale il capitolo più recente della saga sta per approdare nel servizio Microsoft, ma non solo, dato che l’FPS è in arrivo anche nel servizio di casa EA Play.

Queste però non sono le uniche novità riguardanti Battlefield 2042 (lo potete acquistare su Amazon), e c’è un lungo post pieno di tante informazioni interessanti per chi ancora gioca al titolo e per chi vorrebbe avvicinarsi ora all’esperienza. Nel blog vengono delineate quelle che saranno le novità in arrivo prossimamente nel gioco, come per esempio: nuove armi, modifiche alle mappa e modifiche agli specialisti che arriveranno come parte della Stagione 3.

Per quanto riguarda l’arrivo di Battlefield 2042 nel servizio Xbox Game Pass, invece, è stato dichiarato che l’FPS farà il suo debutto nel servizio Microsoft quando sarà lanciata la nuova Stagione 3. Questo lancio non dovrebbe arrivare molto tardi, anzi, come possiamo leggere nel blog la terza stagione del titolo è attesa a breve, anche se non abbiamo ancora una data specifica.