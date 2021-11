Battlefield 2042 è riuscito ad attirare le ire di un gruppo di giocatori

Attualmente Battlefield 2042 è già giocabile in accesso anticipato per un gruppo di giocatori, i quali stanno già cominciando a conoscere tutte le novità proposte da questo atteso capitolo della saga FPS di DICE. In attesa dell’uscita ufficiale, grazie ad alcuni di questi giocatori stiamo scoprendo diversi dettagli sul gioco in arrivo, compresi alcuni contenuti che sono stati capaci di attirare le ire di un gruppo molto specifico di giocatori.

Stando ad alcune segnalazioni su Twitter di giocatori ucraini, una delle fazioni presenti nel gioco ricorda fin troppo da vicino un gruppo militare per nulla ben visto in Ucraina. Si tratta della fazione Little Green Man, e la skin di questi soldati sta dando parecchia noia ai giocatori ucraini proprio per i trascorsi bellici per niente felici di questa fazione militare nel proprio paese.

Gli stessi giocatori infastiditi non l’hanno presa bene, e hanno voluto far sapere a DICE e Electronic Arts di essere particolarmente contrari alla presenza di tale skin all’interno del nuovissimo Battlefield 2042.

@EA @EA_DICE are you ok with jokingly putting the Russian terrorists that occupied part of my country? Why not add dunno isis or taliban units to the mix? https://t.co/YlugdMDaYyhttps://t.co/uuhi49xwYL pic.twitter.com/NUBIwMOokR — Waggle-free (@Waggle_ua) November 12, 2021

A questo punto non sappiamo come si muoveranno DICE e EA, e se dopo queste segnalazioni tale skin verrà rimossa o modificata nel corso del tempo. Ad oggi solamente chi ha preordinato la Gold o la Ultimate Edition di Battlefield 2042 possono avere l’accesso anticipato al titolo, per tutti gli altri toccherà attendere il prossimo 19 novembre, quando il gioco uscirà ufficialmente sulle piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.