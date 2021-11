Battlefield 2042 non vi funziona? DICE corre in vostro aiuto

Il lancio di Battlefield 2042, avvenuto oggi, ha portato con sé non solo alcune polemiche legate ad una particolare skin ma anche ad alcuni malfunzionamenti. Essendo il gioco di casa DICE interamente online, le possibilità che si verifichino crash improvvisi o si riscontrino errori di mal funzionamento da parte del netcode sono abbastanza elevate. Il team di sviluppo ha però deciso di venire incontro ai giocatori e di lanciare una pagina web dedicata a tutti i problemi più comuni che si possono riscontrare e che continueranno ad esserci nel corso delle prime settimane di vita del gioco.

Raggiungibile a questo indirizzo, la pagina mostra i primi errori con cui i giocatori possono entrare in contatto durante le loro partite. La lista è ovviamente ancora molto acerba, considerando che da oggi possono accedere solamente i giocatori che hanno prenotato una versione più costosa rispetto a quella standard e i possesso di un piano di abbonamento EA Play. Nel corso del tempo DICE aggiornerà sicuramente la pagina, anche avvalendosi delle segnalazioni degli utenti, ma il vero scopo di questa lista è un altro.

Come riportato dal team di sviluppo, infatti, pur essendo sempre al lavoro per piccoli aggiustamenti e per rimuovere gli errori più gravi, nella pagina sono presenti anche alcuni work around che permettono agli utenti di poter risolvere in maniera autonoma. La lista è raggiungibile a questo indirizzo e qualora riscontraste dei problemi con Battlefield 2042 il nostro consiglio è quello di visitarla per vedere se il vostro errore è presente, insieme magari ad una piccola soluzione.

La lista, come comunicato poco sopra, viene ovviamente integrata con le segnalazioni dei giocatori. Ad oggi infatti conta appena 30 errori, tra problemi di spawn, compenetrazioni, sistema di illuminazione non funzionante e molti altri ma quasi sicuramente questo elenco sarà destinato a crescere non appena ci saranno più segnalazioni e ciò avverrà quando, per forza di cose, Battlefield 2042 entrerà nelle case della maggior parte dei videogiocatori.