La stagione 1 di Battlefield 2042 è quasi arrivata al capolinea, ma i giocatori non dovranno attendere a lungo questa volta per accedere a nuovi contenuti: il 30 agosto avrà inizio la stagione 2 Maestria delle Armi e per l’occasione abbiamo assistito a una video presentazione del team di sviluppo con tutte le novità in arrivo. Battlefield 2042 si arricchirà di nuove armi, veicoli, uno specialista e una nuova mappa dove mettere alla prova il nuovo arsenale. Per le revisioni di Rinascita e Orbitale bisognerà portare ancora un po’ di pazienza e attendere gli aggiornamenti di settembre e ottobre.

Tra i piani di Dice c’è un progetto a lungo termine per risollevare Battlefield 2042, che a piccoli passi sta assumendo una fisionomia più vicina a ciò che sarebbe dovuto essere fin dal lancio. Anche l’esperienza maturata durante la Stagione 1: Ora zero si riflette nell’aggiornamento 2.0, che può contare su 4 nuovi strumenti offensivi: il fucile AM40, la mitragliatrice leggera Avancys, l’arma da fianco PF51 e una granata a concussione.

L’AM40 è una carabina adatta sia per gli scontri a medio raggio dove è richiesta precisione, sia per gli scontri più ravvicinati infatti è progettata per essere un punto di congiunzione tra un fucile d’assalto e un fucile mitragliatore. L’Avancys è pensata per la mobilità e la compatibilità con diversi accessori ed è ideale in combattimento per offrire fuoco di soppressione.

A lungo i giocatori hanno chiesto nuove armi da fianco e questa volta saranno accontentati: l’FP51 presenta un capiente caricatore che vi metterà in condizione di affrontare gruppi di nemici. Tra i gadget figura la granata a concussione che disorienta i nemici, utilizzabile tatticamente sia per lanciare un’offensiva, sia per proteggere la ritirata della fanteria.

Sul campo di battaglia fa il suo ingresso anche il britannico Charlie Crawford, specialista di classe supporto. Ex MI6, è uno dei suoi principali trafficanti di armi dell’organizzazione Consiglio del mercato nero, lavoro grazie al quale ha sviluppato un’intensa rete di contatti. Crawford è anche il creatore della “Vault” del mercato nero, un’attività specializzata nella vendita di armi di epoche e conflitti passati.

Il nuovo specialista di Battlefield 2042 possiede il tratto cache point che gli permette di rifornire le munizioni del gadget dei compagni che rianima, per un ingresso in campo più rapido ed efficace. Il suo gadget, invece, è una mitragliatrice fissa Vulcan dotata di scudo balistico che può posizionare in campo ma può essere utilizzata anche dai nemici, quindi bisogna fare attenzione a lasciarla incustodita. Gli usi tattici spaziano dal mantenere una posizione fino all’offrire fuoco di supporto.

Tutte queste novità offensive necessitano di una nuova mappa dove metterle in uso ed ecco che la Stagione 2 Maestria delle Armi introduce Relitto. Il conflitto si sposta a Panama, nei pressi del lago prosciugato di Gàtun. Punto nevralgico degli scontri è un grande mercantile oceanico arenato al cui interno si nasconde un centro di commercio illegale di armi. Un agglomerato di container rossi plasma l’arena rendendo gli spazi più stretti e concentrando il fuoco in scontri ravvicinati. Tutti i giocatori che speravano in un numero superiore di mappe e modalità rimarranno ancora difficili da convincere.

Purtroppo non abbiamo potuto provare la mappa per poter maturare davvero un giudizio sul flusso di gioco e la progettazione degli spazi, ma è chiaro che Dice non vuole più commettere gli errori del passato creando mappe enormi, vuote e poco adatte al gioco di fanteria. Le aree più in campo aperto potranno comunque essere solcate da due nuovi veicoli: l’EBLC-RAM e il Polaris RZR (disponibile solo su mappe predefinite).

L’EBLC-RAM è il più particolare e complesso dei veicoli: offre 4 posti a sedere, una gamma di armi e un tactical beacon che può essere posizionato sul terreno per permettere ai compagni di squadra di rientrare presso il punto indicato dal trasmettitore. L’abilità AMPS, quando equipaggiata e attivata, permette anche di deflettere i proiettili in arrivo. Il Polaris RZR è un Buggy leggero che vi permetterà di spostarvi agilmente sul campo.

Anche per Maestria delle Armi sarà presente un pass battaglia da 100 livelli con ricompense gratuite (tutti gli elementi che alterano il gameplay come specialisti, armi e veicoli) e ricompense premium come skin, sfondi schede utente, eliminazioni e molto altro. Feras Musmar, Game Designer Director, ha confermato che tutte le armi, i gadget, lo specialista Crawford e i veicoli presentati saranno ottenibili gratuitamente anche al termine della stagione.

Battlefield Portal Stagione 2 Maestria delle Armi

Durante la stagione 2 Master of Arms, l’arsenale di Battlefield Portal si espanderà reintroducendo il fucile d’assalto M16A3 e la mitragliatrice leggera M60E4 di Battlefield 3 che saranno disponibili anche in All-Out Warfare. Queste due armi arriveranno con l’aggiornamento 2.0 e non saranno legate ai livelli gratuiti del Pass battaglia, ma bensì alle Assegnazioni.

Le Assegnazioni sono un sistema che i veterani di Battlefield conoscono bene, infatti non sono nient’altro che una serie di sfide da completare per sbloccare l’arma. Queste Assegnazioni saranno accessibili a tutti gli utenti, indipendentemente da quando decideranno di accedere al gioco.

Grazie alle nuove armi The Vault trasferite da Battlefield Portal, arriveranno bocche da fuoco dagli amati Battlefield 1942, Bad Company 2 e, per l’appunto, Battlefield 3. Nuove assegnazioni e armi saranno aggiunte nel tempo, inoltre, le Assegnazioni permetteranno di sbloccare contenuti della Stagione 1, inclusi la specialista Ewelina Lis, armi e veicoli.

Non è tutto, per chi ama creare nuove esperienze di gioco, anche gli strumenti di creazione sono stati rivisti e includeranno un preset custom della modalità Conquista per aggiungere modificatori alla classica modalità di Battlefield.

Vi ricordiamo che la Stagione 2 Maestria delle Armi di Battlefield 2042 avrà inizio il 30 agosto. Se volete unirvi alla battaglia, il gioco è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.