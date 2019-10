Electronic Arts ha rilasciato i dettagli dell'aggiornamento 5.0 di Battlefield 5, che sarà disponibile nei prossimi giorni.

Nel corso della giornata di oggi, Electronic Arts ha pubblicato sul sito ufficiale di Battlefield 5, tutti i dettagli dell’aggiornamento 5.0. Nella fattispecie, l’aggiornamento 5.0 introduce due nuove mappe inedite, nuove armi, e veicoli utilizzabili, tutti provenienti dalla Guerra del Pacifico.

Come annunciato da DICE, infatti, a partire dal 31 ottobre sarà disponibile il nuovo contenuto scaricabile Guerra del Pacifico, che comprenderà al suo interno le mappe inedite Pacific Storm e Iwo Jima, mentre Wake Island verrà aggiunta solo in un secondo momento, a dicembre. All’interno di entrambe le mappe il giocatore avrà la possibilità di scegliere a quale fazione appartenere, tra gli Stati Uniti e il Giappone. Tra le armi disponibili troveremo l’M1 Garand, il Type 99 Arisaka, il Type 100 e l’M1919A6. Per quanto riguarda i veicoli invece, avremo il carroarmato statunitense M4 Sherman, il Type 97 giapponese, il Dinghy, LCPV, MB Jeep e il Type 95.

Entrando nei particolari dell’aggiornamento 5.0 di Battlefield 5, questo apporterà diverse modifiche sostanziali al gameplay del titolo, oltre a risolvere numerosi bug di alcune armi, riscontrati nel corso degli ultimi mesi, e bilanciare alcune armi. Il nuovo Capitolo 5 Guerra del Pacifico sarà disponibile a partire dal prossimo 31 ottobre, ma dal 1 novembre Electronic Arts terrà un nuovo weekend di prova per dar modo a tutti i giocatori del mondo di saggiare con mano l’aggiornamento.

Per conoscere tutte le note dell’aggiornamento 5.0 nel dettaglio, non ci resta che rimandarvi al forum ufficiale di Battlefield 5, cliccando a questo indirizzo. Vi ricordiamo che Battlefield 5 è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.