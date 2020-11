Battlefield 6: insiders in forte disaccordo sul futuro titolo

Per quanto potrebbe sembrare strano sono passati già due anni dall’arrivo di Battlefield V. Purtroppo l’ultima entry nella saga non ha saputo accontentare a dovere i propri fan, rivelandosi come uno dei capitoli più deboli dell’intero franchise. Anche se DICE ha provato a supportare a dovere il progetto, Battlefield V non è comunque riuscito a risollevarsi, portando il team di sviluppo ad allontanarsi gradualmente dal titolo. Ma anche dopo una delusione come quella dello scorso capitolo, DICE sembra comunque intenzionata a portare avanti la saga. Infatti, stando a vari insider il prossimo Battlefield sarebbe già a buon punto e pronto per mostrarsi al pubblico.

Tuttavia sempre le stesse voci di corridoio sembrano non andare affatto d’accordo. Moltissimi insider infatti non trovano un punto comune riguardante l’esperienza offerta da questo futuro Battlefield 6. Stando ad Anton Loginov (YouTuber russo ed insider) il prossimo capitolo della saga farà storcere il naso a tantissimi fan leggendari. Le affermazioni dello YouTuber si basa sulle esperienze dei vari tester del gioco (con quale Loginov sembra avere stretti rapporti).

A controbattere le parole di Anton sarebbe però intervenuto un altro noto insider, ovvero Tom Henderson. Stando alle affermazioni di quest’ultimo i fan non hanno proprio niente da temere in quanto Battlefield 6 si prospetta una delle entry migliori della saga. Henderson infatti si trova categoricamente in disaccordo con Loginov e non sembra capire il motivo dietro le affermazioni dello YouTuber.

Sempre Henderson ha fatto sapere ai dovuti interessati che il prossimo capitolo di Battlefield verrà mostrato al pubblico durante la primavera del 2021. Sicuramente noi siamo davvero curiosi di vedere cosa ha in mente DICE per risollevare la saga. Ci tocca soltanto aspettare il dovuto annuncio ufficiale. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!