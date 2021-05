Battlefield 6: multiplayer enorme e ambientazione, svelati i primi indizi

Quando qualche settimana fa sono cominciati ad uscire i primi forti rumor su Battlefield 6, abbiamo ricevuto un’unica informazione ufficiale che ci ha svelato il momento in ci avremmo potuto vedere per la prima volta il titolo. Il ritorno della saga FPS di DICE e EA è atteso per il mese di giugno, ma sul web si stanno susseguendo senza sosta diverse voci di corridoio che sembrano anticiparne i primi indizi e dettagli sul gioco.

A tornare alle ribalta è il sempre molto attivo Tom Henderson, una delle personalità che già in passato si è rivelata abbastanza affidabile per quanto riguarda gli annunci targati Call of Duty. Da qualche tempo Henderson si è più volte esposto anche sull’imminente Battlefield 6, svelando alcune possibili informazioni sul titolo. In questi giorni l’insider è tornato ad ativarsi, dandoci alcune interessanti informazioni sul prossimo capitolo del franchise sviluppato da DICE.

Con un recente tweet Tom Henderson ci vuole far sapere che Battlefield 6 avrà una modalità multiplayer enorme, che comprenderà battaglie tra 128 giocatori. Ma non ci si ferma qua, sono state svelati possibili dettagli anche per quanto riguarda il setting e l’ambientazione. Il gioco, a quanto pare, potrebbe essere ambientato in un futuro prossimo, qualche anno dopo gli eventi di Battlefield 4.

– Near future setting

– Takes place after Battlefield 4

– The "next world war"

– USA vs Russia

– 128 players

– You're an elite unit hired by these superpowers

– Player classes get unique perks Etc. And more 🙂 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 28, 2021

Il setting proposto da Battlefield 6 potrebbe portare i giocatori a vivere quella che Henderson definisce come la “prossima guerra mondiale”, che si combatterà tra USA e Russia. La campagna vedrebbe i giocatori prendere i panni di un’unità d’elite assoldata dalle due superpotenze, e saranno presenti dei perk unici a seconda della classe scelta dal giocatore. Insomma, come al solito parliamo di voci di corridoio, quindi vi consigliamo di prendere il tutto con le pinze e attendere l’annuncio ufficiale del gioco che avverrà proprio durante il mese di giugno.