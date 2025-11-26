Preparatevi a vivere l'esperienza definitiva degli sparatutto in prima persona con Battlefield 6 Standard Edition per PS5, ora disponibile su Amazon a soli 61,99€ invece di 79,99€. Il gioco vi proietterà in una campagna su scala globale attraverso location iconiche come Il Cairo, Brooklyn e Gibilterra, dove potrete sperimentare la leggendaria guerra totale del franchise con caccia, carri armati e combattimenti ad alta intensità con uno sconto del 23%.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

Battlefield 6, chi dovrebbe acquistarlo?

Battlefield 6 Standard Edition per PS5 è l'acquisto ideale per tutti gli appassionati di sparatutto in prima persona che cercano un'esperienza di combattimento moderna e immersiva. Questo titolo si rivolge a chi desidera vivere battaglie su larga scala con una grafica di nuova generazione, sfruttando al massimo le potenzialità della console Sony. È perfetto per i veterani della serie che vogliono ritrovare le modalità iconiche come Conquista e Sfondamento, ma anche per i nuovi giocatori attratti da una campagna globale avvincente che spazia da Gibilterra a New York. La presenza di Battlefield Portal soddisfa inoltre le esigenze dei creativi che amano personalizzare la propria esperienza di gioco con modalità sandbox innovative.

Con uno sconto del 23%, questa offerta rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un multiplayer dinamico e strategico dove la distruzione tattica dell'ambiente diventa un elemento chiave per la vittoria. Il gioco vi catturerà se apprezzate la combinazione tra combattimenti di fanteria ad alta intensità e l'uso di veicoli militari come caccia e carri armati. L'esperienza è ottimizzata per chi possiede già un account PlayStation Network ed EA, garantendo accesso immediato a tutte le funzionalità online. A questo prezzo ridotto, Battlefield 6 soddisfa perfettamente le esigenze di chi vuole un titolo completo e longevo nel proprio catalogo PS5.

Battlefield 6 Standard Edition per PS5 vi porta al nuovo standard degli sparatutto in prima persona con dinamiche di combattimento completamente rivisitate. Vivrete una campagna su scala globale che vi porterà dal Cairo a Brooklyn, da Gibilterra a località iconiche in tutto il mondo, con modalità classiche come Conquista e Sfondamento che supportano battaglie epiche con caccia, carri armati e combattimenti di fanteria ad alta intensità.

Vedi offerta su Amazon