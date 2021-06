Battlefield 6: pomeriggio il reveal, parte il countdown ufficiale

DICE sta scaldando i motori in vista del reveal del nuovo Battlefield 6. Stando ai rumours, questo capitolo andrà a slegarsi dal recente passato della saga sparatutto, portando il franchise nel 2042. Ciononostante, fino al reveal trailer ufficiale, è ancora tutto da confermare. I fan sono in trepidante attesa, pronti a scoprire il nuovo campo di battaglia in cui affronteranno le loro prossime avventure. Senza indugiare in ulteriori e futili chiacchiere, analizziamo assieme quanto comunicato dal team di sviluppo nelle ultime ore.

Ebbene, sul canale YouTube ufficiale della serie è partito il countdown per la livestream del reveal. L’appuntamento è fissato per le 16:00 italiane di oggi, 9 giugno 2021, e non vediamo l’ora di potervi parlare approfonditamente del nuovo Battlefield. D’altronde, l’attenzione sul titolo è davvero alta dopo un’assenza di ben tre anni, ovvero dalla pubblicazione di Battlefield 5. Potrete trovare il countdown ufficiale in calce alla news e, come sempre, non tarderanno ad arrivare news ed approfondimenti a riguardo sulle nostre pagine.

Varie sono le voci su Battlefield 6, ma addirittura si vocifera di un possibile sbarco al day one su Xbox Game Pass, la nota libreria in abbonamento targata Microsoft. Ad alimentare tale voce è stato proprio un botta e risposta tra DICE e Xbox, che non è sfuggito all’occhio vigile dei fan più attenti. Un annuncio del genere sarebbe davvero sorprendente! Per leggere nel dettaglio quanto specificato, cliccate qui. Per sapere la verità, invece, dovremo soltanto attendere impazientemente la livestream programmata per oggi.

Vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per aggiornamenti costanti sui vostri giochi preferiti. Nel frattempo, vi invitiamo a dare anche uno sguardo al nostro editoriale dedicato a Horizon Forbidden West, l’attesa esclusiva PS5, cliccando qui.