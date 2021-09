Bayonetta 3 ha finalmente una finestra di lancio, lo vedremo questa sera?

Si tratta di una notizia che tutti i possessori di Switch, o almeno in parte, attendono ormai da anni. Bayonetta 3 quando ritorna? Forse questa volta ci siamo e finalmente Nintendo e Platinum Games sono pronti a darci delle risposte e magari farci vedere in che stato si trova al momento il gioco. Annunciato per la prima volta nel lontano 2017, ormai è quasi ora di fare ritorno all’action e alle atmosfere che segnano il brand. Sembra inoltre che grazie a degli occhi attenti, se si va sul sito di Nintendo Japan, nello specifico all’interno della pagina dedicata alle uscite programmate si può trovare il logo di Bayonetta in bella vista segnato per il 2022.

Ovviamente si tratta solo di un’idea che ci stiamo facendo in questo momento, ma ovviamente la cosa suona abbastanza strana soprattutto pensando che questa notte alle 24 ci sarà un nuovo Nintendo Direct nel quale si parlerà anche dei titoli di prossima uscita. Ovviamente non dobbiamo aspettarci alcuna sorpresa e magari non verrà mostrato nulla di nuovo, ma semplicemente verrà confermata la presenza di Bayonetta 3 nella line up del 2022. Se cosi fosse in realtà non sarebbe l’unico nuovo titolo ad essere presentato dato che abbiamo anche un nuovo titolo di Kirby in cantiere.

Sperando che sia qualcosa di nuovo rispetto ai capitoli usciti ultimamente dedicata al “piccolo aspirapolvere” rosa. Tornando invece alla line up del 2022 se Bayonetta 3 venisse confermato, Nintendo avrebbe un anno solidissimo a partire dai primi mesi. Con il nuovo titolo di Pokémon in arrivo, Zelda e Bayonetta mancherebbe magari una piccola intromissione di Mario e il piatto è servito.

D’altronde anche la grande N sa che in qualche modo dopo la grande “pausa” di questi due anni, soprattutto per il rallentamento del settore deve per forza rispondere alle nuove generazioni di console, come farlo al meglio? Semplicemente presentando una line up forte e solida fatta di capisaldi del brand. Non vediamo l’ora di vedere il Direct di questa sera sperando che ci siano delle ottime sorprese!