Fin dal suo primissimo annuncio nel corso dei The Game Awards 2022, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon ha dato molto da riflettere sia alla community di appassionati che ai professionisti di settore. Le nuove dichiarazioni riguardo al progetto chiarificano fin dal principio l’identità di uno spin-off che cercherà la propria strada.

In realtà, quello che abbiamo potuto vedere fino a ora di Bayonetta Origins ha già ampiamente messo in chiaro le cose. Sia le immagini, che specialmente il trailer, hanno mostrato un’esperienza ludica artisticamente differente dai precedenti capitoli, caratterizzata da una struttura (in questo caso isometrica) che si discosta palesemente dal passato.

Ora ci sono giunti nuovi dettagli in merito al progetto direttamente dal sito di Platinum Games, con Hideki Kamiya, creatore della serie, pronto a specificare fin da subito che la protagonista di questa nuova avventura è ben differente da quella che tutti conosciamo, anche perché qui la incontriamo più in giovane età. Bayonetta Origins, dalle sue parole, non è indirizzata specificamente agli amanti dei giochi d’azione o ai fan storici della saga, risultando facilmente accessibile anche a coloro che non sono avvezzi agli action e ai gameplay più frenetici.

“Credo che molti di voi potrebbero farsi intimorire dal nome ‘Bayonetta’ nel titolo, forse perché non siete esperti di Action hardcore, o forse perché non conoscete l’universo di Bayonetta non avendo giocato nessuno dei titoli della serie pubblicati finora. Non preoccupatevi! Questo gioco offre un’esperienza del tutto nuova, diversa da quanto fatto nei capitoli pubblicati fino a oggi” ha detto Kamiya per poi continuare, “Abbiamo creato Bayonetta Origins nella speranza che i fan della serie apprezzino quest’interpretazione unica della loro eroina preferita, ma ci stiamo impegnando anche per offrire un’esperienza indimenticabile ai giocatori che potrebbero non sentirsi a loro agio con i giochi d’azione, oppure che non conoscono proprio la serie”.

Sempre in tema Bayonetta, in questi giorni il suo director ha confessato che se fosse per lui porterebbe avanti questa saga all’infinito tanta è la roba da raccontare, ringraziando di cuore Nintendo per il passato supporto.