Bethesda: confermata la conferenza dell’E3 2019

Bethesda conferma la presenza all'E3 2019 e inizia a farci sperare: avremo modo di vedere DOOM Eternal, ma sarà solo la punta dell'iceberg.

L’E3 è sempre uno dei momenti dell’anno più interessanti per noi giocatori. Le grandi compagnie preparano le conferenze per la kermesse losangeliana e dietro ai palchi fremono grandi sorprese. In questo 2019 le cose cambieranno un po’, con Sony che ha completamente abbandonato l’evento ed Electronic Arts che se ne è in parte slegato, eliminando la classica conferenza sul palco con vari stream, rivolti ai giocatori di tutto il mondo. Ora, però, un grande nome dell’industria ha confermato che sarà presente: Bethesda.

La casa madre di The Elder Scrolls ha infatti rivelato tramite il proprio sito ufficiale che domenica 9 gennaio alle 02.30 (ora italiana) andrà in onda il suo quinto showcase annuale. La compagnia promette una notte incredibile e, per ora, ci viene detto che avremo modo di vedere approfonditamente DOOM Eternal. Non si tratta solo di questo, però, e la software house ci consiglia di iniziare a speculare e a ricaricare le pagine di Wallmart Canada (che spesso anticipa gli annunci pubblicando le schede prodotto di giochi ancora non ufficializzati).

Inoltre, il motto di quest’anno è “Be Together”, Essere insieme. Bethesda, infatti, inviterà un gran numero di fan per l’evento che avrà luogo a giugno. Per ora non ci sono molte informazioni in merito, ma la compagnia ha affermato che gli inviti saranno presto spediti.

Ora non ci resta che attendere e provare a speculare su quanto possa essere mostrato sul palco di Los Angeles. Oltre al già confermato DOOM Eternal, è probabile che trovi un po’ di spazio anche Fallout 76, la versione online dell’amata saga postapocalittica. Bethesda sta lavorando regolarmente per migliorare il titolo e dare ai giocatori sempre nuovi contenuti: l’E3 2019 potrebbe essere il momento giusto per annunciare un grande revival.

Un altro grande nome sul quale molti avranno grandi aspettative è The Elder Scrolls VI: ci sembra improbabile che vengano mostrato, ma forse avremo almeno modo di sentire una rassicurazione sullo sviluppo. Diteci, quali sono i vostri desideri per la conferenza Bethesda?