Nonostante i rumor che volevano Beyond Good & Evil 2 cancellato, Ubisoft continua a credere nel progetto. Annunciato oramai ben 5 anni fa, il gioco è completamente sparito dai radar, ma il publisher e sviluppatore franco canadese sta continuando a lavorarci sopra, tanto da aver aperto le assunzioni per un nuovo Senior Gameplay Animator.

L’annuncio di lavoro entra nello specifico dei requisiti richiesti per la professione, ma inoltre ci fornisce due indicazioni. Il primo è che Beyond Good & Evil 2 non è più un lavoro affidato solamente ai vari studi francesi: la posizione lavorativa infatti è stata aperta da Ubisoft Barcellona, una delle filiali del publisher e sviluppatore. Il secondo riguarda le dimensioni del progetto: non ci troviamo davanti a un’opera piccola, tutt’altro. Il gioco è infatti definito come uno dei più ambiziosi mai prodotti dalla società di Yves Guillemot.

Purtroppo, almeno per ora, queste sono le uniche informazioni che abbiamo su Beyond Good & Evil 2. Il gioco di casa Ubisoft è in produzione da oramai oltre 14 anni. La prima volta che venne annunciato, infatti, era il 2008. Da lì in avanti il titolo è poi sparito per diversi anni, fino a ricomparire all’E3 2017, con un nuovo concept e una nuova storyline. Michel Ancel, creatore della serie, ha abbandonato Ubisoft e il mondo dei videogiochi da diverso tempo e al momento non sappiamo chi ci sia a capo del progetto.

Le speranze di vedere il titolo a breve, almeno per ora, sono ridotte al lumicino. Non è escluso però che nel prossimo futuro Ubisoft non decida finalmente di svelare del gameplay e ovviamente qualche nuovo dettaglio su questa avventura. Per il momento, però, non contateci troppo: i lavori su Beyond Good & Evil 2 non sono ancora probabilmente in uno stato accettabile da poter mostrare al pubblico. Speriamo vivamente che questa nuova assunzione possa velocizzare, anche di poco, l’intera produzione.